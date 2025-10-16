Israel bloqueará ingreso de equipos de rescate turcos a Gaza hasta que Hamás devuelva los restos de rehenes

Itongadol.- Israel seguirá negándose a permitir la entrada de una delegación turca compuesta por 81 rescatistas y equipo pesado a la Franja de Gaza hasta que Hamás devuelva “todos los restos de rehenes que puede recuperar”, dijo un funcionario israelí al Jerusalem Post el jueves.

Según la fuente, existen grupos de cuerpos que Hamás podría entregar de inmediato y otros cuya localización conocen pero cuya recuperación requiere maquinaria y asistencia técnica. “Y hay algunos cuerpos cuyo paradero realmente desconocen”, añadió la misma fuente.

El ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, afirmó: “Sabemos con certeza que Hamás puede liberar con facilidad un número considerable de cuerpos conforme al acuerdo. Lo que están haciendo ahora es una violación fundamental de ese acuerdo”.

Reunión y advertencia de Netanyahu

El primer ministro Benjamin Netanyahu convocó el jueves a altos responsables de seguridad para tratar la negativa de Hamás a devolver los cuerpos de los caídos y la siguiente fase del plan impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump. “Sé exactamente cuántos caídos tiene Hamás en su poder, y si no los recibimos, Israel sabrá cómo actuar en consecuencia”, dijo Netanyahu tras la reunión.

Tras el encuentro, Netanyahu habló con Trump sobre el retraso en la devolución de los rehenes fallecidos en Gaza. Según fuentes oficiales, Israel dará aún un margen para que la administración estadounidense presione a los mediadores a fin de que, a su vez, presionen a Hamás antes de que Jerusalem adopte nuevas medidas.

Dificultades prácticas para recuperar restos

Los mediadores involucrados en las gestiones señalaron que la recuperación de muchos cuerpos exige maquinaria pesada y equipos de rescate experimentados. “Algunos cuerpos están enterrados a gran profundidad”, dijo una fuente vinculada a las negociaciones. “Otros yacen cerca de bombas sin explotar. Hamás no puede recuperar esos restos sin asistencia”. Por ello, equipos con capacidad técnica y experiencia son considerados esenciales para completar las tareas sobre el terreno.

Medidas punitivas y diplomacia internacional

En respuesta a lo que considera un incumplimiento, Israel ha impuesto sanciones limitadas a Hamás, entre ellas el cierre del cruce de Rafah para desplazamientos y la reducción en la entrada de ayuda humanitaria. No obstante, fuentes oficiales indicaron que la decisión de no autorizar el ingreso de la delegación turca responde a una combinación de presiones diplomáticas y la necesidad de garantizar que la entrega de restos se haga de forma completa y verificable.

A pesar de las declaraciones de altos responsables israelíes que condicionan la discusión sobre la “Fase 2” del plan de Trump a la devolución completa de los rehenes, la Casa Blanca y otros actores internacionales continúan avanzando en conversaciones sobre la siguiente etapa. En los próximos días se esperan reuniones en Egipto entre funcionarios estadounidenses, europeos y árabes para coordinar los pasos futuros, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Un diplomático occidental consultado por el Post advirtió: “No debe crearse un vacío que permita a Hamás fortalecerse”.