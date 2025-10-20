Netanyahu: todos los israelíes deben “aplacar las llamas” del “odio infundado”

Itongadol/Agencia AJN.- Para lograr la paz con más vecinos y derrotar a sus enemigos, Israel debe preservar su unidad, afirmó el primer ministro Benjamin Netanyahu ante la Knesset en la apertura de un nuevo período de sesiones.

“Hago un llamamiento a todos, tanto a los miembros de la oposición como a la coalición, y a través de ustedes al público: sabemos la terrible catástrofe que el odio infundado ha causado en nuestra historia. Este es el momento de aplacar las llamas”, declaró, momentos después de haber acusado a la oposición de haberlo presionado para poner fin a la guerra en Gaza según los términos de la organización terrorista palestina Hamás.

“En una democracia podemos llegar a decisiones de mayoría y minoría. También es posible llegar a acuerdos. También es posible, y necesario, debatir los desacuerdos, pero hacerlo con el foco puesto en el asunto en cuestión, sin violencia, sin amenazas de asesinato a funcionarios electos, sin amenazas de asesinato al primer ministro y su familia, ni a las familias de los ministros”, añadió Netanyahu.

Además, dijo que el gobierno pronto aprobará el Presupuesto para 2026 y «seguiremos fortaleciendo la economía de Israel».

Netanyahu dijo que el desempeño económico de Israel durante la guerra está asombrando al mundo: “la inflación está bajando, el shekel está fuerte, el desempleo está en su punto más bajo y la Bolsa de Valores está en su punto más alto de todos los tiempos”.

Por otra parte, dijo que está impulsando la industria armamentística nacional después de haber enfrentado embargos de armas que desaceleraron el progreso de Israel en la guerra.

«Tendremos que invertir más en nuestra seguridad nacional», afirmó Netanyahu.

También se jactó de la Dirección Nacional de Inteligencia Artificial y vaticinó que Israel se convertirá en una potencia de la misma manera que se ha convertido en una cibernética.

Asimismo, Netanyahu dijo que los lazos con los Estados Unidos nunca han sido tan estrechos como ahora, incluyendo los vínculos personales entre él y el presidente estadounidense Donald Trump, y afirmó que mañana hablará con el vicepresidente J. D. Vance sobre dos temas: «los desafíos de seguridad que enfrentamos y las oportunidades diplomáticas que tenemos ante nosotros».

Dijo que en el nuevo período de sesiones de la Knesset, el gobierno aprobará un proyecto de ley para reclutar a 10.000 ortodoxos en el Ejército en un plazo de dos años.

«Hay muchos más en edad de alistamiento que no son ortodoxos y también tienen que alistarse», afirmó Netanyahu, sin especificar quiénes.

Concluyó con la promesa de que Israel «ganará», mientras los legisladores de la coalición le dedicaban una ovación de pie.