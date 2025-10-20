Inicio MEDIO ORIENTE Hamás anuncia que entregará otro cadáver de rehén israelí

Hamás anuncia que entregará otro cadáver de rehén israelí

Por IG
Itongadol/Agencia AJN.- Según la organización terrorista, se trata del cuerpo de un rehén que fue rescatado anoche.

También se informó que ejército israelí atacó a sospechosos palestinos que cruzaron la línea amarilla en la Franja de Gaza

Esta mañana, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron a sospechosos palestinos que cruzaron la línea amarilla en la zona de Shejaiya, al norte de la Franja, y se acercaron a las fuerzas desplegadas en el área.

En un ataque de francotiradores, murieron dos sospechosos, y en otro ataque contra un segundo grupo de palestinos, murió otro palestino y varios más resultaron heridos.

El mediador estadounidense-palestino: Hamás entregará sus armas cuando ingresen fuerzas internacionales a Gaza

El mediador estadounidense-palestino, Bashara Bahbah, afirmó que existe un acuerdo según el cual Hamás continuará reteniendo armas personales solo durante un período de transición, y que “cuando fuerzas internacionales – árabes, palestinas y europeas – entren en la Franja de Gaza, Hamás entregará sus armas y Israel no se atreverá a atacar a esas fuerzas dentro de Gaza”.

En una entrevista con Al Jazeera, Bahbah señaló que entiende que a Hamás le será difícil entregar sus armas personales debido al temor de ser atacados por Israel, “pero cuando haya presencia internacional, con fuerzas de Egipto, Indonesia y palestinas encargadas de la seguridad en Gaza, será difícil para Israel llevar a cabo ataques dentro de la Franja”.

