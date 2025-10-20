Evento Anual de AMIA con un concierto que une lo judío y lo argentino a través del tango

El miércoles 12 de noviembre, a las 20, el Auditorio Nacional del Palacio Libertad será escenario del Evento Anual de AMIA, en el que se presentará un espectáculo especialmente producido para celebrar el encuentro entre lo judío y lo argentino, a través del tango.

Con la dirección musical de Ezequiel Silberstein, la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” interpretará un repertorio especialmente seleccionado para emocionar a todos los presentes.

“Será una noche especial para celebrar la historia de la institución, su proyección a futuro y el valor de la solidaridad que AMIA pone en acción cada día, a través de su labor social, en pos de una sociedad más justa e igualitaria”, señalaron desde la organización.

Como cada año, el Evento Anual de AMIA constituye una acción solidaria de recaudación de fondos destinada a fortalecer los programas y proyectos que la institución lleva adelante.

Las personas interesadas en asistir pueden escribir a [email protected].