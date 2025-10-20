Inicio Buber BuberTECH: innovación educativa

BuberTECH: innovación educativa

Por Iton Gadol
0 Comentarios

En el marco de nuestro Plan de Innovación en Robótica y Programación, seguimos ampliando el modelo educativo One to One

Con el compromiso de continuar fortaleciendo el aprendizaje tecnológico, incorporamos notebooks personales para los estudiantes de la Secundaria, garantizando un acceso más personalizado a herramientas digitales y plataformas de programación.

Este nuevo recurso refuerza nuestro propósito de integrar la tecnología al aprendizaje cotidiano. Las notebooks ya están en uso en las aulas de 1º año, marcando un nuevo paso en nuestro camino de innovación.

¡Conocé la propuesta acá

Educamos hoy. Construimos futuro.

Te invitamos a ver más información acerca de nuestro proyecto educativo. 

Consultas e información

Solicitud de entrevista: https://institucional.buber.edu.ar/solicitar-entrevista/

Vía mail: [email protected] / [email protected] / [email protected] 

Visitanos en las redes sociales

Ig: escuela_buber

Fb: Escuela Martín Buber

YT: Escuela Martín Buber  

in: Escuela Martín Buber

www.buber.edu.ar

También te puede interesar

Escuela Martín Buber: Playing with Babies

BuberTECH: innovación educativa

Actividad para bebés y nueva sala de 1...

Escuela Martín Buber: ¡ABRIMOS UNA NUEVA SALA DE...

Escuela Martín Buber: formadora de futuros líderes

Entrevista a Erica Herszkowich, Directora de la Escuela...

Noa Kirel visitó la Escuela Martín Buber

Escuela Martín Buber: Actividad para bebés

Escuela Martín Buber: ¡Jag Purim Sameaj!

Escuela Martín Buber: Explorando propuestas pedagógicas

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más