BuberTECH: innovación educativa

En el marco de nuestro Plan de Innovación en Robótica y Programación, seguimos ampliando el modelo educativo One to One.

Con el compromiso de continuar fortaleciendo el aprendizaje tecnológico, incorporamos notebooks personales para los estudiantes de la Secundaria, garantizando un acceso más personalizado a herramientas digitales y plataformas de programación.

Este nuevo recurso refuerza nuestro propósito de integrar la tecnología al aprendizaje cotidiano. Las notebooks ya están en uso en las aulas de 1º año, marcando un nuevo paso en nuestro camino de innovación.

¡Conocé la propuesta acá!

Educamos hoy. Construimos futuro.

Te invitamos a ver más información acerca de nuestro proyecto educativo.

