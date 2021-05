Netanyahu: Israel responderá con gran fuerza a los ataques

ItonGadol.- El primer ministro Benjamin Netanyahu habló en la ceremonia principal para conmemorar el Día de Jerusalem en Ammunition Hill el lunes por la noche y prometió una respuesta poderosa al lanzamiento de docenas de cohetes contra Jerusalem y el sur de Israel.

«Estamos en una lucha que se está extendiendo en varios frentes: en Jerusalem, en Gaza y en otras partes del país. Las organizaciones terroristas en Gaza cruzaron una línea roja en la noche del Día de Jerusalem y nos atacaron con misiles en las entradas a Jerusalem, «Dijo Netanyahu.

El Primer Ministro enfatizó: «Israel responderá con gran fuerza. No sufriremos daños a nuestro territorio, nuestra capital, nuestros ciudadanos y nuestros soldados. Quien nos ataque pagará un alto precio».

«Les digo, ciudadanos de Israel, que el conflicto actual puede continuar por algún tiempo. No queríamos una escalada, pero aquellos que eligieron escalar sentirán el consuelo de nuestros brazos», dijo.

Según Netanyahu, «no puedo compartir con ustedes las valoraciones de la situación que tengo con todas las fuerzas de seguridad, ni de las acciones que estamos tomando. Es una lucha obstinada derivada de ver el panorama general. Lo manejaremos con determinación. , responsabilidad y sabiduría «.

«No caeremos en las trampas enemigas y no estaremos sujetos a los teclados de tweets. La prueba de liderazgo requiere tomar las decisiones correctas incluso cuando no todas las entienden en un momento dado, y su justificación se vuelve clara más adelante.

El Primer Ministro agregó: «Aquellos que no pueden conducir y soportar la presión de las críticas no están calificados para liderar. Estamos eligiendo cuidadosamente el momento de nuestra respuesta y la intensidad de la confrontación con nuestros enemigos, y esto no es nada nuevo».