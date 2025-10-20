Netanyahu: “Estamos decididos a eliminar a Hamás como actor político y militar”

Itongadol/Agencia AJN.- Dirigiéndose al pleno de la Knéset (Parlamento israelí), el primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó hoy: “Tenemos que traer de vuelta a casa a los rehenes asesinados, hasta el último».

Netanyahu leyó los nombres de los 16 rehenes asesinados que aún permanecen retenidos en Gaza, empezando por Hadar Goldin, un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) asesinado en 2014.

“Nadie necesita recordarnos la importancia de la sagrada misión de traer de vuelta a los rehenes asesinados”, declaró el primer ministro. “Estamos trabajando sin descanso, incluso en la reunión que mantuve justo antes de llegar aquí”, en una probable referencia a su encuentro con los principales asesores de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

El primer ministro rechazó la afirmación de que el acuerdo que Israel aceptó a principios de este mes estuviera disponible hace un año. “En ningún momento —ni hace seis meses, ni hace un año, ni hace año y medio—, en ningún momento Hamás estuvo dispuesto a aceptar la propuesta que hemos alcanzado ahora. El regreso de todos nuestros rehenes de una vez, el control de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre la mayor parte del territorio de Gaza, la presencia de las Fuerzas de Defensa de Israel en la mayor parte del territorio de Gaza y un compromiso explícito con un amplio acuerdo internacional, que incluye a los países árabes y a casi todo el mundo musulmán, para desmilitarizar la Franja y desarmar a Hamás”.

“Estamos decididos a lograr todos los objetivos de la guerra”, prometió, añadiendo el objetivo de “eliminar a Hamás como actor político y militar”.

En la apertura del periodo de sesiones parlamentarias de invierno, el presidente de Israel, Isaac Herzog, se refirió al presidente del Tribunal Supremo, Isaac Amit, por su cargo, lo que desató vítores y aplausos de los legisladores de la oposición, indignados porque minutos antes el presidente de la Knéset, Amir Ohana, se había negado a reconocer el lugar que ocupa Amit.

Dirigiéndose directamente a Amit, quien se encontraba en la galería de la Knéset, Herzog afirmó: «Señor presidente del Tribunal Supremo, le doy una cordial bienvenida».

Sus palabras fueron ovacionadas por los diputados de la oposición.

Ohana se había referido a Amit simplemente como un juez del tribunal. Hace poco menos de una semana, Herzog criticó duramente a Ohana por negarse a invitar a Amit al discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, ante la Knéset.

En la apertura de la Knéset, Netanyahu afirmó que «coincide» con Herzog.

«Isaac Amit es el presidente del Tribunal Supremo», destacó Netanyahu. «Es un hecho», agregó.

“Pero yo soy el primer ministro de Israel, y estos son ministros del gobierno de Israel”, dijo entre aplausos de la coalición y gritos de protesta del otro lado del pasillo. “Es un hecho. Y ese es el presidente de la Knéset de Israel, y estos son los miembros de la Knéset de Israel, y eso también es un hecho”.

“Estos hechos deben ser reconocidos por todas las partes, y no solo por una. Eso es lo que se necesita aquí, señor presidente”, agregó.

