EE.UU. El Vicepresidente llegará mañana a Israel

Itongadol/Agencia AJN.- El vicepresidente de los Estados Unidos, J. D. Vance, visitará Israel mañana, informó la autoridad aeroportuaria de este país en un comunicado, anunciando los preparativos para su llegada al Aeropuerto Internacional Ben Gurión de Tel Aviv.

La Autoridad Aeroportuaria de Israel informó que se esperan interrupciones del tráfico en el aeropuerto entre las 10.30 y las 13.30 hora local y que algunos vuelos se trasladarán a otra terminal.

Vance aterrizará de madrugada y se reunirá con Benjamin Netanyahu durante su visita, según la Oficina del Primer Ministro.

Paralelamente, los principales asesores sobre Medio Oriente de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, se reunieron con Netanyahu en Jerusalem, informó su Oficina a The Times of Israel.

