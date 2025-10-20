Un mural de la familia Bibas fue vandalizado durante un acto conmemorativo en una sinagoga de Milán

Itongadol/AJN.- Un mural en homenaje a Shiri Bibas y sus dos hijos pequeños, asesinados por Hamás en Gaza, fue vandalizado el miércoles durante un acto conmemorativo en la sinagoga de Milán en honor a las víctimas de la masacre del 7 de octubre.

El mural, «7 de Octubre: Los Rehenes», fue creado por el artista italiano AleXsandro Palombo y se inauguró el 7 de octubre de 2025 frente al Consulado General de Qatar en Milán. Representa a Shiri con sus hijos, Kfir y Ariel Bibas, quienes fueron secuestrados del kibutz Nir Oz y asesinados en Gaza.

El mural, que utiliza un fondo negro y un naranja intenso para representar el cabello de los niños, mientras se ve a Shiri Bibas sosteniendo a sus hijos, marcó la primera conmemoración oficial realizada con la aprobación de la ciudad, después de que las autoridades rechazaran la propuesta de iluminar el Palazzo Marino (Ayuntamiento de Milán) de naranja para conmemorar a los israelíes asesinados en febrero.

“La obra sirve como testimonio: documenta un hecho histórico, denuncia la violencia y llama a la reflexión pública”, declaró un portavoz del artista tras su inauguración a principios de este mes.

Durante la ceremonia de la semana pasada, se colocó un cartel con la leyenda «NO A LA GUERRA» en el rostro de Shiri Bibas, alterando el significado de la pieza. Este acto se considera un intento deliberado de socavar el mensaje original del mural, que conmemora a las víctimas del terrorismo.

Palombo ya ha sido objeto de actos de vandalismo similares. En 2024, un mural que dedicó a Vlada Patapov, sobreviviente del Festival Nova, fue profanado pocas horas después de su inauguración. Obras en honor a los supervivientes del Holocausto Liliana Segre, Sami Modiano y Edith Bruck también resultaron dañadas.

Varios murales de Palombo forman parte ahora de la colección permanente del Museo de la Shoá en Roma.

Palombo es conocido por su arte comprometido con la sociedad y centrado en la inclusión y los derechos humanos.