Dan de alta a los exrehenes israelíes Segev Kalfon y Bar Kuperstein

Itongadol/Agencia AJN.- Los exrehenes israelíes Segev Kalfon y Bar Kuperstein fueron dados de alta del Centro Médico Sheba, informó el hospital.

Ambos fueron liberados el 13 de octubre, junto con los otros 18 rehenes vivos que permanecían cautivos en manos de terroristas palestinos, como parte de la primera fase del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza.

Ambos fueron secuestrados por terroristas palestinos del festival de música Nova durante el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.