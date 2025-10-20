Reino Unido. Manchester: El rey Carlos visita el lugar del atentado terrorista a una sinagoga

Itongadol/Agencia AJN.- El rey Carlos del Reino Unido visitó el lugar de un mortal ataque terrorista contra una sinagoga de Manchester durante Iom Kipur (Día del Perdón).

En una foto se lo vio mirando ofrendas florales depositadas en la Congregación Hebrea de Heaton Park con el rabino de la misma, Daniel Walker.

Posteriormente se reunió con líderes comunitarios y muchos miembros de la comunidad le dieron la bienvenida.

«He venido para ver que otras personas se preocupen por lo sucedido y saber que esto todavía les importa a los británicos. La presencia del rey me demuestra que el Reino Unido está consternado por este ataque», afirmó Yakov Schleider, de 15 años, a la BBC.

Adrian Daulby, de 53, y Melvin Cravitz, de 66, fueron asesinados y otras tres personas resultaron gravemente heridas en el ataque ocurrido en el día más sagrado del calendario judío. Una de las víctimas probablemente murió por una bala perdida de la Policía.

El atacante, identificado como Jihad al-Shamie, de 35 años, fue abatido por la Policía.