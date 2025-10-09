Netanyahu elogia el “histórico” acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes en una llamada con Trump y lo invita a hablar en la Knesset

Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantuvo una emotiva y cálida llamada telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, después de que la organización terrorista palestina Hamás aceptara la fase de la liberación de los rehenes israelíes del acuerdo de Trump para poner fin a la guerra en Gaza, según la Oficina del Primer Ministro.

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu acaba de hablar con el presidente de EE. UU., Donald Trump.



Ambos mantuvieron una conversación muy emotiva y cálida, y se felicitaron mutuamente por el logro histórico de la firma del acuerdo para la liberación de todos los secuestrados.



“Ambos mantuvieron una conversación muy emotiva y cálida, felicitándose mutuamente por el logro histórico de firmar el acuerdo para la liberación de todos los rehenes”, afirmó el comunicado.

Netanyahu “le agradeció al presidente Trump sus esfuerzos y su liderazgo global y el presidente Trump elogió al primer ministro por su decidido liderazgo y las medidas que ha tomado”, continuó.

Lo invitó a hablar en la Knesset (Parlamento de Israel) y ambos líderes “acordaron continuar su estrecha cooperación”, añadió el comunicado.

*Primer Ministro Benjamin Netanyahu:*



Agencia AJN .Un gran día para Israel. Mañana convocaré al gobierno para aprobar el acuerdo y traer a todos nuestros queridos secuestrados de vuelta a casa.



En una declaración aparte, Netanyahu afirmó: “Con la aprobación de la primera fase del plan, todos nuestros rehenes serán repatriados. Esto es un éxito diplomático y una victoria nacional y moral para el Estado de Israel”.

“Desde el principio lo dejé claro: no descansaremos hasta que todos nuestros rehenes regresen y se logren todos nuestros objetivos”, continuó.

“Gracias a una firme determinación, una poderosa acción militar y los grandes esfuerzos de nuestro gran amigo y aliado, el presidente Trump, hemos llegado a este punto de inflexión crucial. Que D’s bendiga a Israel. Que D’s bendiga a los Estados Unidos. Que D’s bendiga nuestra gran alianza”, declaró Netanyahu.