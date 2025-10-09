Foro de Familias de Rehenes israelíes celebra el anuncio del acuerdo, pero la lucha no terminará “hasta que regrese el último cautivo”

Itongadol/Agencia AJN.- El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos celebró con “emoción, esperanza y preocupación” el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre un acuerdo para liberar a sus seres queridos del cautiverio de la organización terrorista palestina Hamás y poner fin a la guerra en Gaza.
“Este es un avance importante y significativo hacia el retorno de todos, pero nuestra lucha no ha terminado ni terminará hasta que regrese el último rehén”, declaró el grupo en un comunicado.
El foro instó al gobierno a realizar de inmediato una reunión para aprobar el acuerdo, advirtiendo que cualquier retraso podría suponer un riesgo para los cautivos y los soldados israelíes en Gaza.
Las familias también expresaron su profundo agradecimiento a Trump y su administración, elogiando su liderazgo y determinación, que condujeron a un avance histórico.
“Aún quedan 48 rehenes cautivos de Hamás. Tenemos la obligación moral y nacional de devolver a todos a casa, tanto a los vivos como a los muertos”, añadió el comunicado.