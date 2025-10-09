El alto el fuego en Gaza comenzará el jueves por la noche y los rehenes serán liberados el lunes

Itongadol/Agencia AJN.- El alto el fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza entrará en vigor después de que el gobierno israelí ratifique el acuerdo el jueves por la noche, según informó Reuters citando a un funcionario de la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu.

Después de que el gobierno apruebe el alto el fuego, comenzará un período de 24 horas durante el cual la decisión podrá ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia. Una vez finalizado ese plazo, Hamás tendrá 72 horas para cumplir con su parte del acuerdo y liberar a todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos.

En consecuencia, Hamás podría terminar de liberar a los rehenes el lunes, en lugar del domingo.

Originalmente, el alto el fuego estaba previsto para las 12.00 p. m. Esto se basa en un acuerdo informal entre ambas partes sin un documento firmado.

Además, se establecerá un grupo de trabajo conjunto israelí-estadounidense-qatarí-egipcio para localizar los cuerpos de los rehenes cuyo paradero se desconoce.

Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, elogió la «tremenda ayuda» de los miembros de su administración para lograr el acuerdo, «desde Steve Witkoff y Jared Kushner hasta Marco [Rubio], y contamos con todos. JD [Vance], todo el grupo fue simplemente increíble. Y el Ejército fue, como saben, fundamental para lograrlo. Tenemos un gran ejército con un gran liderazgo».

“Para ser honesto, el mundo entero se unió; tantos países que ni siquiera lo habrían imaginado, y se unieron. El mundo se ha unido en torno a este acuerdo y diría que eso es algo que sin eso no habría sucedido. Muchos países que ni siquiera lo habrían imaginado han expresado sus mejores deseos y su compromiso de hacer lo que sea necesario. Todos los países vecinos han firmado, es decir, todos se han comprometido y ha sido un período realmente asombroso”, añadió.

Trump también afirmó: “Esto es más que Gaza. Esto es la paz en Medio Oriente, algo increíble”.