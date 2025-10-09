EE.UU. Trump: Todos los rehenes israelíes serían liberados el lunes, “incluidos los cuerpos de los muertos”

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que los 48 rehenes retenidos por terroristas palestinos en Gaza probablemente sean liberados el lunes, tras anunciar previamente un acuerdo entre Israel y Hamás sobre la primera fase de un alto el fuego.

Los rehenes “se encuentran en una situación terrible allí. Están enterrados en las profundidades de la tierra”, declaró al programa Hannity, de Fox News, refiriéndose a los túneles de Hamás bajo Gaza. “En estos momentos se está trabajando mucho para liberar a los rehenes”.

“Creemos que todos regresarán el lunes y eso incluirá los cuerpos de los muertos”, añadió Trump.

Continuó: “Fue simplemente una serie de circunstancias, como, por ejemplo, eliminar el potencial nuclear de Irán. Sucedieron tantas cosas increíbles. Hay mucho talento involucrado, lo aseguro. Pero también hubo algo de suerte”.

El líder estadounidense elogió la «tremenda ayuda» de los miembros de su administración para lograr el acuerdo, «desde Steve Witkoff y Jared Kushner hasta Marco [Rubio], y contamos con todos. JD [Vance], todo el grupo fue simplemente increíble. Y el Ejército fue, como saben, fundamental para lograrlo. Tenemos un gran ejército con un gran liderazgo».

“Para ser honesto, el mundo entero se unió; tantos países que ni siquiera lo habrían imaginado,y se unieron. El mundo se ha unido en torno a este acuerdo y diría que eso es algo que sin eso no habría sucedido. Muchos países que ni siquiera lo habrían imaginado han expresado sus mejores deseos y su compromiso de hacer lo que sea necesario. Todos los países vecinos han firmado, es decir, todos se han comprometido y ha sido un período realmente asombroso”, añadió.

Trump también afirmó: “Esto es más que Gaza. Esto es la paz en Medio Oriente, algo increíble”.