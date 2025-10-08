Israel y Hamás firman acuerdo de alto al fuego en Gaza, según fuentes

Itongadol.- El grupo terrorista Hamás dio su aprobación al plan para Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informó la cadena árabe Al Mayadeen la mañana del jueves. La administración Trump está preparando el discurso en el que el presidente de EE. UU. anunciará la llegada a un acuerdo entre Israel y Hamás.

El acuerdo incluye la liberación de 20 rehenes israelíes vivos en una sola tanda durante la primera fase de su implementación, así como la devolución de los cuerpos de los fallecidos y la apertura de rutas humanitarias bajo coordinación de la ONU. Fuentes palestinas señalan que el pacto contempla garantías de EE. UU., Egipto, Catar y Turquía para que no se reanude la guerra, siempre que ambas partes cumplan con sus compromisos.

Según la cadena Al Jazeera, el acuerdo se encuentra en proceso de redacción final con las partes palestina e israelí, tras haber superado todos los principales obstáculos. La administración Trump está preparando el discurso en el que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunciará oficialmente la firma del acuerdo.

Fuentes de Hamás confirmaron que el grupo dio su aprobación al pacto y que la firma se realizó hoy en Egipto, mientras que la Casa Blanca señaló que la confirmación llegó mientras Trump hablaba con periodistas, reforzando la expectativa de que la primera fase del plan estadounidense se implementará de inmediato.

El pacto se da tras meses de negociaciones mediadas por Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía.