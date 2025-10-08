Altos funcionarios participan en negociaciones de paz mientras Hamás entrega lista de prisioneros que quiere liberar

Itongadol.- Las negociaciones para poner fin a la guerra en Gaza parecieron avanzar el miércoles, cuando altos funcionarios de todas las partes se dirigieron a Egipto y Hamás presentó una lista de prisioneros que busca liberar a cambio de los rehenes que mantiene, destacando que “predomina el optimismo”.

Las conversaciones comenzaron el lunes en la localidad turística de Sharm el-Sheikh, en la península del Sinaí, en torno a un plan de 20 puntos propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump para finalizar la guerra de dos años en Gaza y liberar a los 48 rehenes que aún permanecen en la Franja. El plan también contempla que Hamás se desarme y ceda el control del territorio a una fuerza internacional mientras Israel retira sus tropas.

Israel, Hamás y Estados Unidos, junto con países mediadores de Medio Oriente, han expresado optimismo sobre el curso de las negociaciones. El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que acepta el plan de Trump, aunque aún no se ha determinado si se podrán superar los puntos de conflicto más sensibles, como el desarme del grupo terrorista y el alcance de la retirada israelí.

En señal de que los diálogos avanzan, los arquitectos del plan de Trump, el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el yerno y asesor del presidente Jared Kushner, llegaron a Sharm el-Sheikh el miércoles.

Se suman a la mesa altos funcionarios de todas las partes: los líderes de Hamás Taher al-Nunu y Khalil al-Hayya se encuentran en Sharm el-Sheikh, y se esperaba que el ministro de Asuntos Estratégicos y aliado de Netanyahu, Ron Dermer, se uniera a las conversaciones el miércoles por la tarde.

El primer ministro de Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, conocido mediador, también participará, al igual que el jefe de inteligencia turco, Ibrahim Kalin, lo que subraya el creciente rol de Turquía, miembro clave de la OTAN y con estrechos vínculos con Hamás. Se espera que representantes de otros grupos palestinos en Gaza, como la Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina, también se unan a las conversaciones.

Taher al-Nunu declaró que durante las negociaciones se intercambiaron listas de “prisioneros” entre las partes, según los criterios y números acordados. La referencia abarca tanto a los rehenes —denominados por Hamás como “prisioneros”— como a prisioneros palestinos de seguridad, incluidos convictos de delitos terroristas y detenidos de Gaza durante la guerra en curso.

“El mediador está haciendo grandes esfuerzos para eliminar cualquier obstáculo a la implementación del alto el fuego, y un espíritu de optimismo predomina entre todas las partes”, dijo Nunu.

Hamás ha solicitado la liberación de algunos de los prisioneros palestinos más notorios, cuya excarcelación Israel ha rechazado. Según The Wall Street Journal, el grupo también pide la devolución de los cuerpos de dos de sus líderes fallecidos en Gaza, los hermanos Yahya y Muhammad Sinwar, este último sucesor tras la muerte de Yahya en 2024. Yahya Sinwar fue uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre de 2023 que desató la guerra.

Actualmente, los grupos terroristas en Gaza mantienen 48 rehenes, incluidos 47 de los 251 secuestrados el 7 de octubre de 2023. Entre ellos, 26 están confirmados como fallecidos por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), 20 se cree que siguen con vida y hay preocupación por la situación de otros dos. Entre los cuerpos retenidos por Hamás figura un soldado de las FDI muerto en Gaza en 2014. El plan de Trump prevé que todos los rehenes sean liberados dentro de las primeras 72 horas de su implementación.

Nunu agregó que las conversaciones también se centran en otros temas, incluidos los mecanismos para finalizar la guerra y la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja. Un alto funcionario palestino cercano al equipo negociador de Hamás señaló que la sesión del martes incluyó discusiones sobre los mapas iniciales presentados por Israel respecto a la retirada de tropas y sobre el mecanismo y calendario para el intercambio de rehenes y prisioneros.

El presidente egipcio Abdel Fattah El-Sissi expresó optimismo, afirmando que había recibido “mensajes muy alentadores” de los mediadores sobre las negociaciones en curso. “Ayer llegaron delegaciones de Catar, Egipto y enviados del presidente Trump a Sharm el-Sheikh, y los mensajes que recibí son muy alentadores”, dijo durante una ceremonia de graduación de oficiales de policía en El Cairo.

El mandatario egipcio instó a Trump a seguir trabajando para poner fin a la guerra e invitó al presidente estadounidense a Egipto para firmar personalmente el acuerdo sobre Gaza, en caso de que se concrete.

“Un alto el fuego, la devolución de prisioneros y detenidos, la reconstrucción de Gaza y el inicio de un proceso político pacífico que conduzca al establecimiento y reconocimiento del Estado palestino significa que estamos en el camino correcto hacia una paz y estabilidad duraderas”, subrayó El-Sissi.

Además, el ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, declaró a la cadena saudí Al-Arabiya que “otros países árabes firmarán acuerdos de paz con Israel si la guerra en Gaza llega a su fin”. Israel mantiene acuerdos de paz con Egipto y Jordania, y firmó en 2020 los Acuerdos de Abraham con varios países árabes, los cuales Trump ha promovido como base para expandir la normalización tras un acuerdo en Gaza.