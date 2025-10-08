Hamás afirma que puede liberar a todos los rehenes vivos en un plazo máximo de 72 horas tras confirmar el acuerdo

Itongadol.- Las negociaciones en Sharm el-Sheikh entraron en su tramo final con un nivel de optimismo inédito desde el inicio del proceso. Diplomáticos estadounidenses, egipcios y qataríes consideran que el acuerdo entre Israel y Hamás para un alto el fuego y la liberación de los rehenes podría firmarse entre el jueves y el viernes. “Ya no se trata de si habrá un acuerdo, sino de cuándo se anunciará”, dijo un alto diplomático estadounidense citado por Israel Hayom.

Según las fuentes, la ronda de conversaciones continuará durante toda la noche entre miércoles y jueves con el objetivo de cerrar los últimos detalles técnicos del documento. Los mediadores confían en que se pueda concretar la primera fase del plan impulsado por el presidente Donald Trump, que pondría fin a más de un año de combates en la Franja de Gaza.

El borrador actual del acuerdo contempla un cese inmediato de las hostilidades, la liberación de todos los rehenes vivos en un plazo máximo de 72 horas y la devolución de los cuerpos de los fallecidos en el transcurso de una semana. A cambio, Israel liberaría a unos 250 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua y a otros 1.700 detenidos adicionales. Tras la liberación de los rehenes, las Fuerzas de Defensa de Israel se replegarían hasta la denominada “línea amarilla”, mientras se abrirían todas las rutas humanitarias bajo supervisión de las Naciones Unidas.

Durante las conversaciones de hoy, Hamás confirmó que puede cumplir con el plazo de 72 horas estipulado en el Plan Trump, en respuesta a las exigencias israelíes. De acuerdo con las fuentes, el liderazgo del grupo terrorista ya habría dado instrucciones a todas las facciones que aún retienen cautivos para que preparen su entrega inmediata.

El Comité Internacional de la Cruz Roja fue notificado para preparar ambulancias y vehículos especiales que participarán en la transferencia rápida de los rehenes hacia puntos de encuentro designados con las Fuerzas de Defensa de Israel. El ejército, por su parte, ya instaló centros médicos de emergencia con equipos especializados para brindar atención inmediata antes de que los liberados sean trasladados a hospitales israelíes.

Fuentes diplomáticas señalaron que la coordinación logística y de seguridad entre los mediadores internacionales y las partes involucradas es “extremadamente delicada”, ya que el cumplimiento de cada paso requerirá comunicación directa y verificaciones simultáneas. “Las próximas 48 horas serán las más críticas de todo el proceso”, explicó un funcionario egipcio.

Mientras tanto, en Washington, la administración Trump sigue de cerca el avance de las negociaciones. El presidente reiteró que podría viajar a Medio Oriente “a finales de la semana” si el acuerdo se firma con éxito, en lo que sería una visita de alto perfil destinada a reafirmar el papel de Estados Unidos como principal garante del cese del fuego y de la liberación de los rehenes.