Trump asegura que el acuerdo con Hamás está “muy cerca” y afirma que podría viajar a Medio Oriente el domingo

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que podría viajar a Medio Oriente “a finales de esta semana, quizá el domingo”, en caso de concretarse el esperado acuerdo que pondría fin a la guerra en Gaza. Según el mandatario, las negociaciones con Hamás “parecen ir bien” y el entendimiento entre las partes “está muy cerca de alcanzarse”.

Un alto funcionario estadounidense citado por The Jerusalem Post confirmó que la administración se muestra “altamente confiada” en que las probabilidades de lograr un acuerdo son “muy buenas”. El objetivo de todas las partes involucradas en las conversaciones es llegar a un entendimiento antes del viernes, en línea con lo que los mediadores en Egipto han calificado como la “primera fase” del plan propuesto por Washington para poner fin al conflicto.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que las conversaciones “han avanzado significativamente” y que las últimas horas han sido “decisivas” para acercar posiciones entre Israel y Hamás. “Se ha logrado un buen progreso hoy. Los acontecimientos avanzan en una dirección positiva, aunque aún queda trabajo por hacer”, dijo Rubio en declaraciones a periodistas en el Capitolio.

Fuentes diplomáticas indican que los mediadores de Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía están ultimando los detalles del texto que permitiría un alto el fuego inmediato, la liberación de los rehenes vivos y el inicio de la retirada gradual de las Fuerzas de Defensa de Israel de la Franja de Gaza.

En paralelo, Trump mantiene comunicación constante con sus enviados en Sharm el-Sheikh, Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes permanecen en Egipto supervisando el avance de las conversaciones. Según medios estadounidenses, el presidente podría anunciar su viaje a la región como una señal de respaldo directo al acuerdo y al papel de Estados Unidos como garante del proceso.