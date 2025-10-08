Hamás exige “garantías por escrito” del compromiso de Israel con el alto el fuego

Itongadol.- La organización terrorista Hamás pidió “garantías escritas, no verbales” que confirmen el compromiso de Israel con el acuerdo de alto el fuego propuesto, según informaron medios árabes el miércoles.

De acuerdo con fuentes citadas por la cadena qatarí Al Jazeera, la primera ronda de negociaciones entre Hamás y los mediadores sobre el acuerdo de rehenes se desarrolló “en un clima positivo”. El grupo confirmó también que ya se intercambiaron listas de prisioneros como parte de las conversaciones indirectas destinadas a alcanzar un alto el fuego.

Tres puntos centrales en discusión

Hamás informó que las negociaciones se centran en tres ejes principales: el fin de la guerra, la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y el intercambio de prisioneros.

Taher al-Nunu, asesor de medios del jefe del buró político de Hamás, declaró que la delegación del grupo “mostró la responsabilidad y la disposición necesarias” para avanzar hacia un acuerdo. Aseguró además que los mediadores “están realizando grandes esfuerzos para eliminar los obstáculos” y que “prevalece un espíritu de optimismo entre todas las partes”.

Mientras tanto, los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump —Steve Witkoff y Jared Kushner—, llegaron este miércoles a Sharm el-Sheij, Egipto, para participar en las negociaciones en curso sobre el alto el fuego y el acuerdo de rehenes, informaron medios israelíes.