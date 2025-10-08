EE.UU. espera un acuerdo sobre Gaza para el viernes, según una fuente oficial

Itongadol.- Fuentes diplomáticas e israelíes se mostraron “optimistas sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo” en las negociaciones de alto el fuego entre Israel y Hamás, según informó The Jerusalem Post. “Estamos entrando en horas críticas”, indicaron las fuentes.

Un funcionario estadounidense aseguró al medio que la administración tiene “gran confianza” en que las posibilidades de concretar un acuerdo son muy altas. El objetivo de todas las partes involucradas es lograr un entendimiento antes del viernes.

Una fuente egipcia cercana a las negociaciones dijo a Sky News Arabia que los mediadores dieron a Israel y Hamás plazo hasta la mañana del viernes para acordar la primera fase del entendimiento.

De acuerdo con fuentes consultadas por The Jerusalem Post, el acuerdo no incluiría la liberación de Marwan Barghouti, Ahmad Sa’adat ni Abbas al-Sayed. “La situación en las conversaciones ha superado el mero optimismo”, comentó una fuente. “Una descripción más precisa sería: muy cerca de un acuerdo”. Otra fuente agregó: “Las conversaciones están en un punto muy positivo. Habrá un acuerdo; la única pregunta es cuándo se anunciará”.

Señales contradictorias desde El Cairo

Una fuente del Golfo afirmó al Post que las señales procedentes de El Cairo siguen siendo contradictorias: interlocutores palestinos hablan abiertamente del tipo de armamento que esperan recibir, mientras los israelíes se niegan a aceptar cualquier lenguaje que implique una retirada. El silencio del lado israelí, según la fuente, es interpretado por algunos actores regionales como un indicio de que un marco viable podría estar tomando forma entre bastidores.

Los negociadores israelíes mantienen su posición basada en los lineamientos del “plan Trump”, mientras los representantes palestinos rechazan la presencia de fuerzas turcas en Gaza y proponen en su lugar observadores árabes. La misma fuente indicó que algunos observadores creen que la posibilidad de que el proceso derive en un Premio Nobel de la Paz podría estar incentivando el impulso diplomático de la Casa Blanca, aunque las diferencias en materia de seguridad siguen siendo amplias.

Paralelamente, la postura firme del primer ministro Benjamin Netanyahu hacia Irán se ha hecho más evidente, reforzando la exigencia israelí de que cualquier acuerdo limite la influencia de Teherán y de sus redes de milicias aliadas. Ese enfoque define las líneas rojas de Israel en materia de seguridad fronteriza, flujo de armas y composición de cualquier fuerza internacional supervisora.

Hamás entiende que deberá liberar a todos los rehenes

Una fuente vinculada a las conversaciones afirmó que Hamás “comprende que deberá liberar a todos los rehenes” y que busca maximizar sus beneficios en otros aspectos. “Hamás está bajo presión de Qatar, Turquía y Egipto. Intentará obtener una retirada israelí más amplia, garantías firmes de Washington de que Israel no reanudará la guerra y la liberación de prisioneros específicos”, señaló.

Un alto funcionario israelí declaró que Israel “se acerca cautelosamente a la conclusión de la primera fase del acuerdo de alto el fuego”. Según el mismo funcionario, Israel ya aceptó el plan de 20 puntos propuesto por el presidente Donald Trump, mientras que Hamás aceptó la primera etapa, y se espera una conclusión “en breve”.

EE.UU. mantiene la confianza en un acuerdo inminente

Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo a Sky News Arabia que las negociaciones técnicas en Sharm el-Sheij “han alcanzado una etapa decisiva”. Otro funcionario estadounidense expresó su optimismo sobre la posibilidad de un acuerdo “en los próximos días”.

Una fuente israelí confirmó que la División de Gaza de las Fuerzas de Defensa de Israel completó los preparativos para recibir a los rehenes, subrayando que Israel no aceptará ninguna propuesta que no esté incluida en el plan Trump.

Fuentes palestinas señalaron que las próximas 48 horas serán decisivas para definir el destino de las conversaciones, en medio de la fuerte presión de Washington para concretar un alto el fuego y un intercambio inicial de rehenes y prisioneros.

Un diplomático árabe implicado en las negociaciones dijo a KAN News que las conversaciones avanzan de forma positiva, especialmente en los puntos relativos a la liberación de rehenes y prisioneros.

El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, afirmó que las negociaciones para detener la guerra “han progresado significativamente” y que se declarará un alto el fuego si se logra un resultado positivo. Los diálogos en Egipto —con la participación de Turquía— se centran en alcanzar un cese de fuego, intercambiar rehenes y prisioneros, ampliar la ayuda humanitaria y coordinar un cronograma para la retirada de las fuerzas israelíes.

Los enviados del presidente Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, permanecen en Sharm el-Sheij hasta que se concrete un acuerdo. El creciente optimismo también se atribuye a una “competencia por el crédito” entre Egipto, Turquía y Qatar, cuyos líderes ya expresaron públicamente su confianza en el avance de las negociaciones.

Autoridades israelíes confirmaron que mantienen un “optimismo cauteloso” tras las últimas rondas. A las conversaciones se sumaron también el jefe de la inteligencia turca, İbrahim Kalın, y el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.