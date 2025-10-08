Informe: Hamás podría no localizar todos los cuerpos de los rehenes asesinados; Netanyahu es consciente de ello

Itongadol.- Hamás podría no ser capaz de encontrar todos los cuerpos de los rehenes asesinados en Gaza, según informaron tres funcionarios israelíes a CNN. Las fuentes aseguraron que el primer ministro Benjamin Netanyahu conoce esta situación “desde hace meses”.

“Desde el principio ha sido evidente que Hamás no tenía control sobre todos los rehenes”, explicó Barbara Leaf, ex subsecretaria de Estado para Asuntos de Oriente Medio del gobierno de Joe Biden. “Es mucho más probable que puedan recuperar a todos los rehenes vivos”, añadió.

De acuerdo con las estimaciones citadas por CNN, entre 7 y 15 cuerpos podrían no ser recuperados. Un funcionario habló de un rango de 7 a 9, mientras que otro mencionó entre 10 y 15. Las evaluaciones se basan en inteligencia israelí y en información surgida de las conversaciones en curso en Egipto. No obstante, las fuentes admiten que no existe certeza sobre el número exacto.

Los funcionarios también difieren respecto a cómo podría reaccionar Netanyahu si finalmente algunos cuerpos no son devueltos. Uno de ellos sugirió que el primer ministro podría usar esa circunstancia como pretexto para frenar o modificar las negociaciones.

El diario The Times of Israel ya había informado anteriormente que Hamás comunicó a los mediadores que desconoce la ubicación de algunos de los cuerpos de los rehenes asesinados durante la guerra.