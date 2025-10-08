La familia del rehén nepalí Bipin Joshi publica un video grabado a finales del 2023

Itongadol.- La familia de Bipin Joshi, un estudiante nepalí de agricultura secuestrado por Hamás, difundió un video grabado poco después de su captura durante el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 en el kibutz Alumim.

El material, de 33 segundos de duración, fue recuperado por las Fuerzas de Defensa de Israel y compartido con los familiares, según informó el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a la mayoría de las familias de los 48 rehenes que aún permanecen en Gaza. Se cree que el video fue filmado en noviembre de 2023, y desde entonces no se ha recibido ninguna señal de vida de Joshi.

En la grabación, el joven se presenta en inglés, aparentemente siguiendo instrucciones de sus captores. “Mi nombre es Bipin Joshi. Soy de Nepal. Tengo 23 años. Llegué a Israel hace 25 días. Vine para el programa ‘Learn and Earn’. Soy estudiante. Trabajo en una granja agrícola de cítricos y limones”, dice con serenidad forzada, mirando luego hacia un punto fuera de cámara.

Joshi formaba parte de un grupo de 17 estudiantes nepalíes que se encontraban en Israel en el marco de un programa de cooperación agrícola. Diez de ellos fueron asesinados durante el ataque del 7 de octubre en el kibutz Alumim, y Joshi fue secuestrado y llevado a Gaza.

En un comunicado difundido por el Foro, su familia explicó que decidió hacer público el video para marcar el segundo aniversario de la masacre. “El signo de vida hallado en Gaza y que compartimos hoy es un ancla de fe firme en que él sigue con vida”, expresaron. “No es fácil para nosotros difundirlo al mundo, pero estamos en días críticos e históricos: días que decidirán si los rehenes vivos regresan con sus familias y los caídos reciben un entierro digno, o si seguiremos sumidos en el dolor.”

El gobierno de Nepal ha reiterado en varias ocasiones su pedido a Hamás para la liberación inmediata de Joshi, mientras que Israel ha indicado que su destino continúa siendo incierto, aunque las autoridades mantienen “una leve esperanza” de que esté con vida.