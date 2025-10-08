Análisis: Las primeras elecciones en Siria tras el gobierno de Assad ponen a prueba el camino hacia la democracia

Por Seth J. Frantzman

Siria celebró recientemente unas complejas elecciones parlamentarias diseñadas para dotar al país de un nuevo parlamento. Se esperaba que estas elecciones se celebraran en los últimos meses, mientras el país se prepara para la transición a un nuevo sistema de gobierno tras cincuenta años de dictadura que finalizó en diciembre de 2024.

Tras la caída del régimen de Assad, Siria nombró un nuevo gobierno de transición. Este se formó entre enero y marzo de 2025. El nuevo gobierno está liderado por Ahmed al-Shara’a, ex líder del grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS). El nuevo gobierno cuenta con un gabinete y ministerios.

Los ministerios más importantes, como Defensa, Asuntos Exteriores e Interior, están dirigidos por hombres de HTS. Sin embargo, aproximadamente la mitad de los ministros son independientes, y algunos pertenecen a minorías como kurdos, drusos, alauitas o mujeres.

Siria ha dado el siguiente paso hacia la elección de un parlamento. Se supone que el nuevo parlamento tendrá 210 miembros. Las elecciones debían elegir a 140 parlamentarios. Setenta serían nombrados por el presidente.

Por lo tanto, un tercio sería nombrado y dos tercios elegidos. Sin embargo, algunas zonas de Siria no están controladas por el gobierno de transición. Sweida ha estado gobernada por los drusos desde julio, y el este de Siria está gobernado por las Fuerzas Democráticas Sirias, un grupo liderado principalmente por kurdos. Otra zona del este de Siria, llamada Tel Abyad y Serekaniya, está gobernada por el Ejército Nacional Sirio, respaldado por Turquía. En todas estas zonas, las elecciones se pospusieron.

Por lo tanto, se suponía que las elecciones elegirían solo a 121 de los miembros del nuevo parlamento. De hecho, según informes, eligieron a 119. Queda por ver cómo y cuándo el presidente elegirá a los setenta que le fueron asignados. Los informes no se centran en aspectos clave del proceso electoral.

No fueron unas elecciones masivas con voto popular. En realidad, 7.000 personas fueron elegidas como electores en varios distritos y luego eligieron al nuevo parlamento. Se trata de una especie de sistema de colegio electoral. Por lo tanto, no está claro cuán representativas fueron las elecciones.

Algunos argumentan que no fueron representativas y que los electores fueron elegidos por personas vinculadas al nuevo gobierno. Sin embargo, parece mucho más un intento de dar los primeros pasos hacia la democracia que el anterior régimen autoritario de Assad.

La atención se centra ahora en cuántas minorías y mujeres fueron elegidas en las nuevas elecciones. Esto se considera un indicador de la inclusividad de Siria. La BBC informa que “solo el 13% de los escaños en disputa fueron obtenidos por candidatas mujeres y pertenecientes a minorías. Los observadores afirmaron que seis mujeres y diez miembros de minorías religiosas y étnicas se encontraban entre las 119 personas elegidas para la nueva Asamblea Popular el domingo”.

El número real de minorías parece ser ligeramente superior. Tres kurdos fueron elegidos en Afrín. Un cuarto kurdo también fue elegido, vinculado al partido KNC. Además, se cree que cuatro alauitas fueron elegidos en las zonas costeras de Latakia y Tartus.

Además, dos cristianos fueron elegidos y hasta tres miembros de la minoría ismailí. También fueron elegidos cuatro turcomanos. Esto suma un total de diecisiete miembros de minorías. La cifra de trece parece ignorar a los turcomanos, que también son una minoría siria.

El presidente de Siria ahora tiene la oportunidad de nombrar también a más mujeres y minorías para el parlamento. Siria se enfrenta a una disyuntiva. Se juzga con un estándar que no se utiliza en otros países de la región.

Por ejemplo, si bien muchos creen que las mujeres y las minorías deberían estar incluidas en los parlamentos y en puestos de liderazgo, ¿cuántas mujeres y minorías hay en el gabinete y el parlamento de Israel? El número de mujeres en la Knéset aumentó entre 1988 y 2015, pero desde entonces se ha mantenido estable, con alrededor de 30 mujeres de 120 escaños. Este porcentaje es mayor que el de Siria hasta la fecha.

Las mujeres también están mejor representadas en el parlamento turco. Según Anadolu, 121 mujeres sirven en el parlamento de 600 miembros, lo que representa alrededor del 20 %. En Irak, una cuarta parte de los escaños está asignada a mujeres. Las mujeres también representan alrededor del 30 % de los candidatos a las próximas elecciones en Irak. En todas estas democracias (Turquía, Israel e Irak), las minorías también son elegidas.

Por lo tanto, se espera que Siria tenga una tendencia similar a la de los Estados vecinos. Sin embargo, no cuenta con un sistema como el del Líbano, donde los escaños se reservan para diversos grupos. No está claro si Siria aprenderá de las limitadas elecciones que ha celebrado y las ampliará la próxima vez o reservará escaños para las minorías.

Fuente: Jerusalem Post