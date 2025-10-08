Inicio INTERNACIONALES El Barcelona rechazó la petición de un equipo israelí de básquet para entrenar en sus instalaciones

El Barcelona rechazó la petición de un equipo israelí de básquet para entrenar en sus instalaciones

Por Iton Gadol
Itongadol/Agencia AJN.- El club Barcelona rechazó la petición del equipo israelí de básquet Hapoel Jerusalem para entrenar en sus instalaciones la próxima semana, según confirmó una fuente de la institución a AFP.

El club catalán afirmó que, por motivos logísticos y de orden público, no permitió que el equipo entrenara en su cancha del Palau Blaugrana antes del partido contra el Baxi Manresa el 15 de octubre de la Eurocopa.

«No queremos tener problemas», explicó la fuente del club, tras el aumento de las protestas contra Israel a causa de la guerra de Gaza.

El club azulgrana argumentó que el conjunto israelí debería realizar la sesión matinal de tiro en las instalaciones del Manresa, que está obligado por el reglamento a ceder su cancha.

BARÇA – VALENCIA BASQUET

El Valencia Basket se enfrentará al Hapoel Tel Aviv, otro equipo israelí, en la Euroliga ese mismo día.

El movimiento pro-palestino y antiisraelí BDS, que exige boicots, desinversión y sanciones contra Israel, ha solicitado la cancelación de ese partido.

El gobierno español ha calificado las acciones de Israel de «genocidio», y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió el mes pasado la exclusión de los equipos israelíes del deporte internacional.

A mediados de septiembre, la última etapa de la Vuelta a España de ciclismo fue suspendida en Madrid debido a masivas protestas pro-palestinas y anti-Israel que irrumpieron en el recorrido previsto en pleno centro de la capital española.

Israel ha negado rotundamente las acusaciones de genocidio en la Franja de Gaza.

