Witkoff y Kushner llegaron a Egipto para participar en las negociaciones sobre el plan de Trump para Gaza

Itongadol/AJN.- El enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, llegaron a Sharm el-Sheikh, Egipto, para participar en las negociaciones para liberar a los rehenes y poner fin a la guerra en Gaza.

Ayer, un funcionario estadounidense declaró al Canal 12 israelí que los dos hombres no abandonarían Egipto sin un acuerdo previo.

Las conversaciones para poner fin a la guerra en Gaza parecieron avanzar el miércoles, con funcionarios de todas las partes dirigiéndose a Egipto, y Hamás presentó una lista de prisioneros que serían liberados a cambio de los rehenes que mantiene retenidos.

Las negociaciones comenzaron el lunes en la ciudad turística de Sharm el-Sheij, en la península del Sinaí, sobre un plan de 20 puntos propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra de Gaza, que ya dura dos años, y liberar a los 48 rehenes retenidos en la Franja. El plan también exige que Hamás se desarme y ceda el control del territorio a una fuerza internacional mientras Israel retira sus tropas.

Israel, Hamás y Estados Unidos, así como los países de Medio Oriente que actúan como mediadores, han expresado optimismo sobre las conversaciones. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha declarado que acepta el plan de Trump. Sin embargo, no estaba claro si se podrían superar los antiguos puntos de fricción, sobre cuestiones como el desarme del grupo terrorista y el alcance de la retirada de Israel.

Witkoff y Kushner se unen a una lista de funcionarios de las partes participantes: los principales líderes de Hamás, Taher al-Nunu y Khalil al-Hayya, se encuentran en Sharm el-Sheikh. El ministro de Asuntos Estratégicos y confidente de Netanyahu, Ron Dermer, también tenía previsto unirse a las conversaciones el miércoles por la tarde, según un funcionario israelí.

El primer ministro catarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, un mediador de larga trayectoria, también participará, según fuentes familiarizadas con el asunto. Otro participante será el jefe de espionaje turco, Ibrahim Kalin, lo que apunta al creciente papel de Turquía, un poderoso miembro de la OTAN que mantiene estrechos contactos con Hamás.