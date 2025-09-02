Itongadol/AJN.- El primer ministro Benjamín Netanyahu emitió hoy un mensaje en video a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y afirmó que “lo que comenzó en Gaza, debe terminar en Gaza”.

Netanyahu señaló que el actual esfuerzo bélico se centra en Hamás, pero afirmó que Israel también ha “logrado grandes cosas” contra Irán y sus aliados regionales.

“Rompimos el eje iraní: en Gaza, en el Líbano con Hezbollah, con el régimen de Assad que se derrumbó, con el propio Irán y sus amenazas existenciales que eliminamos juntos, y ahora también contra los hutíes”, declaró.

El primer ministro enfatizó que Israel está librando una guerra “decidida y sumamente justa”, y añadió que “el gobierno no olvida ni por un instante lo que nos hicieron el 7 de octubre: las decapitaciones, las mujeres violadas, los bebés quemados, los rehenes llevados a los túneles de Gaza”. “Estamos actuando para recuperarlos”, destacó.

Netanyahu a soldados israelíes: “Lo que comenzó en Gaza debe terminar en Gaza”



Leer más: https://t.co/gbgbX4upRh@netanyahu #Israel #Gaza pic.twitter.com/IIitlwIbHf — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) September 2, 2025

Dirigiéndose directamente a los soldados, Netanyahu dijo que el gobierno había tomado “decisiones muy difíciles, decisiones que nadie creía” que pudiera implementar. “Ustedes nos dieron la fuerza para impulsar al Estado de Israel hacia una victoria decisiva”, añadió.

“Ahora nos encontramos ante la etapa decisiva”, concluyó Netanyahu. “Creo en ustedes, confío en ustedes, y toda la nación los abraza. Con la ayuda de Dios, juntos venceremos”.

“Quiero fortalecerlos y expresarles mi profundo agradecimiento, soldados, reservistas y familias de las FDI”, expresó Netanyahu. “Sé que han pagado un alto precio: en el trabajo, en sus estudios y en casa”.

Las FDI están avanzando en los preparativos para una movilización a gran escala de reservistas y una expansión prevista de las operaciones terrestres en la Franja de Gaza, incluyendo un nuevo avance hacia la Ciudad de Gaza, anunció el ejército el martes.

La próxima operación en la Ciudad de Gaza se considera un paso crucial en el desmantelamiento de la infraestructura militar de Hamás. La ciudad es vista como el último bastión significativo de la organización y centro de mando dentro del enclave.