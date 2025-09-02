Inicio ISRAEL Mossad: Las operaciones de explosión de beepers y el asesinato de Nasrallah fueron tan exitosas que rozaron “la fantasía”

Por Iton Gadol
Itongadol/Agencia AJN.- El director del Mossad, David Barnea, declaró hoy que “la astucia, la valentía y la tecnología de vanguardia” de la agencia de espionaje fueron los factores que llevaron a sus “fenomenales éxitos” en las operaciones de septiembre de 2024, en las que se realizaron las explosiones de beepers y el asesinato del jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Barnea habló después de que decenas de miembros del equipo del Mossad, hombres y mujeres, quienes fueron fotografiados de espaldas a la cámara para ocultar sus identidades, recibieran un premio de las autoridades de Defensa en una ceremonia a la que asistieron el presidente Isaac Herzog, el ministro de Defensa Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, el director Interino del Shin Bet, «S», y el director general del Ministerio de Defensa, Amir Baram.

En nombre de las decenas de agentes del Mossad involucrados, se reveló un inusual discurso del agente «G», encargado del reclutamiento y manejo de espías, en nombre del resto de los equipos involucrados en las operaciones en el Líbano.

“G” declaró: “Durante la operación para asesinar a Nasrallah, nuestros agentes del Mossad actuaron con valentía y determinación, bajo fuego enemigo en el corazón de Beirut, para proporcionar información precisa para la operación”.

“Cuando el Mossad comenzó a idear las operaciones, muchos las consideraron tan ambiciosas que rozaban la fantasía”, declaró “G”.

Las explosiones de beepers del 17 de septiembre de 2024 dejaron a Hezbollah paralizado bajo fuego enemigo, perdiendo 3.500 agentes y oficiales en todo el Líbano de golpe y sin previo aviso.

Además, el asesinato de Nasrallah, ocurrido 10 días después, el 27 de septiembre de 2024, fue la eliminación de la mayor parte de las capacidades de mando y control de Hezbollah.

Aunque el conflicto entre Israel y Hezbollah se prolongó hasta el 27 de noviembre de 2024, durante la mayor parte de ese tiempo, Hezbollah causó poco daño estratégico a Israel, mientras que el Mossad y las FDI destruyeron entre el 70 y 80 por ciento de las capacidades de misiles y cohetes de la organización libanesa.

En la ceremonia de entrega de premios, Herzog instó al primer ministro Benjamín Netanyahu a convertir los logros militares del sistema de defensa en un plan del «Día Después» para Gaza a fin de consolidar los avances diplomáticos a largo plazo.

