Ministro israelí les habría informado a los mediadores que no está descartado un acuerdo para una liberación parcial de los rehenes

Itongadol/Agencia AJN.- A pesar de las declaraciones públicas en contrario, el ministro de Asuntos Estratégicos y jefe negociador israelí, Ron Dermer, les informó a las naciones mediadoras que Israel no ha descartado un acuerdo con la organización terrorista palestina Hamás para una liberación parcial de los 48 rehenes restantes, según el Canal 13 de la televisión israelí.

Según se informó, Dermer les indicó que no les den demasiada importancia a las declaraciones públicas y la insistencia de Jerusalem en que solo le interesa un acuerdo integral en sus propios términos y que ya no contemplará la posibilidad de uno en etapas.

No se aclaró a cuál de los tres mediadores principales -los Estados Unidos, Egipto y Catar- Dermer le habría comunicado eso.

Según el informe, sus declaraciones dejaron a esos países cautelosamente optimistas sobre la posibilidad de reanudar las negociaciones en un futuro no muy lejano.

Por lo pronto, ayer fueron enterrados los dos últimos cadáveres de rehenes recuperados la semana pasada, casi 23 meses después de haber sido asesinados.

Idan Shtivi fue sepultado en Kfar Maas tras un cortejo fúnebre por el centro del país, rodeado de centenares de israelíes que ondeaban banderas y carteles con la leyenda “Lo siento”.

De 28 años y amante de la naturaleza, estudiaba Sustentabilidad y Gobierno en la Universidad Reichman de Herzliya, era voluntario del escuadrón de seguridad de Be’eri y fue al festival Nova para sacar fotos, otra de sus pasiones, donde fue asesinado y su cuerpo llevado a la Franja de Gaza.

También de Be’eri era Ilan Weiss, de 56 años y subjefe del equipo de seguridad del kibutz.

Los terroristas palestinos también secuestraron a su esposa e hija, quienes fueron liberadas durante una tregua, en noviembre de 2023.

El funeral de Weiss se realizó en Be’eri, sin acceso a los medios de comunicación.