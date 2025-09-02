El ejército israelí mató a un terrorista de Hamás que retuvo a tres rehenes en Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- Las fuerzas israelíes mataron al terrorista de Hamás Hazem Awni Naeem, quien tuvo como rehenes a Emily Damari, Romi Gonen y Naama Levy, confirmaron hoy las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel).

Naeem murió en un ataque coordinado de las FDI y el Shin Bet el 28 de agosto en la zona de la ciudad de Gaza, según informaron las fuerzas armadas.

Naeem desempeñó varios cargos en la brigada de Hamás en la Ciudad de Gaza y, durante la guerra, fue un oficial de inteligencia militar y mantuvo una estrecha relación con el comandante de la brigada, Ezz al-Din Haddad.

El domingo surgieron informes sobre la muerte de Naeem y las FDI confirmaron su fallecimiento el lunes a través de sus canales oficiales.

Damari reaccionó a la noticia de su muerte con una publicación en Instagram donde agradeció a las fuerzas de seguridad israelíes, quienes “nunca descansan un instante en nombre de todos”, y expresó su deseo de que las buenas noticias, incluido el anuncio del regreso de los 48 rehenes restantes, lleguen “antes de lo esperado”.

Mohammed Nasser Ali Qanita, otro terrorista de Hamás que mantuvo cautivos a Damari y a los demás, fue asesinado por las FDI y el Shin Bet en julio, tras un ataque selectivo a mediados de junio.

Qanita era miembro del Batallón Al-Furqan de la inteligencia militar de Hamás. Se infiltró en Israel el 7 de octubre y luego mantuvo a Damari como rehén en su casa al comienzo de la guerra.

Emily Damari, Romi Gonen y Naama Levy fueron liberadas por Hamás en enero de 2025, en el marco de un acuerdo de alto el fuego con Israel.