Itongadol/Agencia AJN.- La policía de Marsella mató hoy a un hombre sospechoso de apuñalar a cinco personas en el centro de la ciudad tras ser desalojado de un hotel por negarse a pagar su cuenta.

El agresor, un ciudadano tunecino con residencia legal en Francia, apuñaló a varias personas en un hotel que acababa de desalojarlo por impago y luego atacó a varias más en una concurrida calle comercial, según informó a la prensa el fiscal Nicolas Bessone.

“Parece que intentó golpear a la gente a ciegas y sin motivo alguno”, declaró Bessone.

La policía de Marsella mató a un hombre que apuñaló a cinco personas en el centro de la ciudad francesa



Leer más: https://t.co/HbeZZPqyaj#Marseille #Francia #Marsella pic.twitter.com/eS0x3fYMyr — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) September 2, 2025

El hombre primero apuñaló a su compañero de habitación y lo dejó en estado crítico, según el fiscal.

Luego atacó al gerente del hotel, quien huyó a la calle junto con su hijo, quien fue apuñalado por la espalda.

Si bien tanto el padre como el hijo resultaron gravemente heridos, “no se cree que sus vidas corran peligro”, declaró Bessone.

El hombre continuó su ataque en una calle concurrida, hiriendo al menos a dos personas en la cara.

Testigos afirmaron que gritó “incoherencias religiosas”, según una fuente judicial, añadiendo que no había motivos para que la unidad antiterrorista francesa interviniera en el caso.

Una patrulla policial de la zona, armada con pistolas Taser y armas automáticas, intervino y le ordenó que soltara las armas, pero al negarse, lo neutralizaron, según el fiscal.

Un video publicado en TikTok por un usuario anónimo parece mostrar al hombre enfrentándose a cuatro policías vestidos de civil durante unos 20 segundos antes de correr hacia ellos. Acto seguido, abrieron fuego. Se oyen siete disparos en el video.

Un residente declaró a la AFP que la policía llegó “muy rápido” al lugar y que el hombre intentó atacarlos con un cuchillo. Un policía gritó «¡Alto, alto!», afirmó el testigo.