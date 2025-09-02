Katz sobre el liderazgo hutí: “Sabemos cómo cazarlos”

Itongadol/Agencia AJN.- El ministro de Defensa del Estado judío, Israel Katz, declaró hoy que “los remanentes del liderazgo hutí” están huyendo de Saná, Yemen.

“Como todos los líderes del terrorismo islamista radical, se cuidan solos y abandonan a los residentes”, declaró el ministro de Defensa.

Katz añadió que así se comportaban los líderes de Hamás en Gaza, “en los hoteles de lujo de Qatar” y “así es como actúan los hutíes en Yemen”.

“Sabíamos cómo cazarlos esta vez, y también sabremos cómo hacerlo en el futuro”, concluyó.

El martes por la mañana, el medio de comunicación Asharq al-Awsat, de propiedad saudí y con sede en Londres, informó que varios líderes hutíes de alto rango habían huido de Saná hacia escondites fortificados en Saada, Amran y otras zonas bajo control hutí.

Mohammed Ali al-Houthi, miembro del consejo gobernante del grupo; Abdul Karim al-Houthi, ministro del Interior del grupo terrorista; Abu Ali al-Hakim, el recién nombrado jefe de inteligencia hutí; y Ahmed Hamed, otro miembro del consejo gobernante, desaparecieron de Saná en los últimos días, según confirmaron fuentes a Asharq al-Awsat.

Se observaron autobuses transportando a las familias de los líderes del grupo hacia Amran y Saada, informaron fuentes a Asharq, y afirmaron que el grupo terrorista es consciente de que sus líderes son blanco directo de los ataques aéreos israelíes.

Según el informe, los líderes y comandantes hutíes recibieron instrucciones de no utilizar edificios gubernamentales ni reunirse en lugares públicos.