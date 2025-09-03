Israel lanza el satélite de reconocimiento militar «Ofek-19»

Itongadol/Agencia AJN.- El Ministerio de Defensa de Israel anunció anoche el exitoso lanzamiento del satélite «Ofek-19», en colaboración con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y las Industrias Aeroespaciales de Israel (IAI).

El satélite, que se utilizará para reconocimiento militar, utilizó un lanzador “Shavit” desde la base aérea de Palmachim, en el centro de Israel, a las 22.30 hora local.

El «Ofek-19» tiene un radar de apertura sintética con capacidades avanzadas, diseñado para proporcionar imágenes de alta resolución con fines de inteligencia y vigilancia.

Una vez en órbita, será sometido a una serie de pruebas para garantizar que esté en pleno funcionamiento.

El proyecto fue desarrollado por las IAI, con contribuciones de su Grupo de Sistemas, Misiles y Espacio, el Grupo ELTA y la División MLM. Los motores del cohete se fabricaron en colaboración con Tomer Ltd. y Rafael Advanced Defense Systems.

El lanzamiento forma parte de un programa liderado por la Dirección de Investigación y Desarrollo de Defensa de ese ministerio, en cooperación con las FDI, incluyendo a la Unidad 9900 de la Dirección de Inteligencia y la Fuerza Aérea de Israel.

El «Ofek-19» sucede al «Ofek-13», lanzado en marzo de 2023, y continúa los esfuerzos de Israel por mantener capacidades avanzadas de observación espacial.