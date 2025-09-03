Inicio AVANCES Israel lanza el satélite de reconocimiento militar «Ofek-19»

Israel lanza el satélite de reconocimiento militar «Ofek-19»

Por IG
0 Comentarios

Itongadol/Agencia AJN.- El Ministerio de Defensa de Israel anunció anoche el exitoso lanzamiento del satélite «Ofek-19», en colaboración con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y las Industrias Aeroespaciales de Israel (IAI).

El satélite, que se utilizará para reconocimiento militar, utilizó un lanzador “Shavit” desde la base aérea de Palmachim, en el centro de Israel, a las 22.30 hora local.

El «Ofek-19» tiene un radar de apertura sintética con capacidades avanzadas, diseñado para proporcionar imágenes de alta resolución con fines de inteligencia y vigilancia.

Una vez en órbita, será sometido a una serie de pruebas para garantizar que esté en pleno funcionamiento.

El proyecto fue desarrollado por las IAI, con contribuciones de su Grupo de Sistemas, Misiles y Espacio, el Grupo ELTA y la División MLM. Los motores del cohete se fabricaron en colaboración con Tomer Ltd. y Rafael Advanced Defense Systems.

El lanzamiento forma parte de un programa liderado por la Dirección de Investigación y Desarrollo de Defensa de ese ministerio, en cooperación con las FDI, incluyendo a la Unidad 9900 de la Dirección de Inteligencia y la Fuerza Aérea de Israel.

El «Ofek-19» sucede al «Ofek-13», lanzado en marzo de 2023, y continúa los esfuerzos de Israel por mantener capacidades avanzadas de observación espacial.

También te puede interesar

Innovación: descubren en Israel algunas de las mechas...

Estudio revela que la plata era una divisa...

La empresa israelí Cato Networks en conversaciones para...

Médicos israelíes realizaron la primera reparación de emergencia...

La primera supercomputadora de IA de acceso abierto...

Científicos israelíes realizarán el primer trasplante de médula...

Tres universidades israelíes se ubican entre las 100...

Científicos israelíes descubrieron que neutralizar una proteína podría...

Empresas israelíes buscan participar en el sistema de...

Empresa tecnológica israelí compra una compañía alemana de...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más