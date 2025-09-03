Israel elimina en Gaza al cuarto líder de las terroristas Brigadas Muyahidines en pocos meses

Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet eliminaron la semana pasada en Gaza al nuevo líder de las terroristas Brigadas Muyahidines durante operaciones en la Franja, informó hoy el Ejército en un comunicado.

Musbah Salim Musbah Dayyah, eliminado en Nuseirat, participó en el reclutamiento de miembros en la Margen Occidental y la promoción de ataques terroristas en ese territorio y en Israel, así como en ataques contra las FDI en Gaza.

Es la cuarta vez que las FDI eliminan al líder de esa organización terrorista palestina en los últimos meses.

Las FDI afirmaron que miembros de las Brigadas Muyahidines tomaron «parte significativamente» del ataque del 7 de octubre de 2023 y de asesinatos y secuestros incluso sin haber estado al tanto de antemano de los planes de la organización terrorista palestina Hamás.