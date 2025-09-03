Jerusalem: Manifestantes incendian contenedores de basura en el inicio del “Día de la Disrupción” para reclamar la liberación de los rehenes israelíes

Itongadol/Agencia AJN.- Manifestantes incendiaron contenedores de basura para reciclaje cerca de la Residencia del Primer Ministro, Benjamin Netanyahu, en el inicio del “Día de la Disrupción” para reclamar la liberación de los 48 rehenes en manos de terroristas palestinos y exigir el fin de la Guerra de Gaza.

La Policía afirmó en un comunicado que incendiaron contenedores y neumáticos, dañando varios coches en los barrios de Rehavia y Givat Ram.

Añadió que varios residentes fueron evacuados de edificios cercanos, aunque nadie resultó herido.

La Policía aseguró que los bomberos extinguieron los incendios y subrayó que encender fuego ilegalmente en lugares públicos es «irresponsable» y podría poner en peligro a la ciudadanía.

En otras partes de la capital israelí, decenas de manifestantes, incluyendo a miembros del grupo Hermanos de Armas, se congregaron frente a la casa del ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, acusándolo de no haber logrado un acuerdo para la devolución de un solo cautivo desde que asumió el cargo de jefe negociador israelí.

“Un completo fracaso”, dijeron los manifestantes en un comunicado, acusando al gobierno de capitular ante su flanco de derecha y “torpedear” una propuesta de acuerdo para la liberación de rehenes aceptada por Hamas hace semanas y al que Israel no ha respondido, a pesar de que los mediadores dicen que es casi idéntico a un esquema previamente aceptado por Jerusalem.

Asimismo, una caravana de vehículos partió desde Latrun hacia Jerusalem para pedir la liberación de los cautivos.

Otros manifestantes lograron acceder al techo de la Biblioteca Nacional, cerca de la Knesset (Parlamento israelí), y la Policía intenta bajarlos.

“Debemos cometer un acto extremo para que alguien se dé cuenta de que debe actuar. Un Estado no puede abandonar a sus ciudadanos. La Biblioteca Nacional está más arriba que la Knesset y queremos ser vistos”, declaró Yael Kuperman a la emisora ​​pública Kan.