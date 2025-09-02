Inicio ISRAEL FDI: 240 jóvenes ortodoxos se alistaron ayer, 198 de los cuales ingresaron a unidades de combate

Por IG
Itongadol/Agencia AJN.- Las FDI informan que 240 jóvenes ortodoxos se alistaron ayer como parte del ciclo de reclutamiento de septiembre en las unidades asignadas a ellos.

Según el Ejército, 198 reclutas ingresaron en unidades de combate: 80 en el Batallón Netzah Yehuda, 54 en la Brigada Hashmonaim, 22 en la Compañía de Paracaidistas Hetz, 13 en la Compañía Tomer de Givati, 5 en la Fuerza Aérea y 24 en la Policía Fronteriza. Otros 42 reclutas se unieron a unidades de apoyo.

Las FDI afirmaron que esos marcos les permiten a los soldados ortodoxos realizar un servicio significativo mientras mantienen plenamente su estilo de vida y que esperan que las cifras de reclutamiento aumenten en las próximas semanas.

