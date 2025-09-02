Inicio ISRAEL Jefe de las FDI a reservistas: Israel no cesará la lucha hasta la derrota completa de Hamás

Jefe de las FDI a reservistas: Israel no cesará la lucha hasta la derrota completa de Hamás

Itongadol/Agencia AJN.- El jefe del Estado Mayor de las FDI, teniente general Eyal Zamir, les aclaró hoy a los reservistas que se presentaron al servicio que las FDI no aceptarán menos que la derrota completa de la organización terrorista palestina Hamás.

«No detendremos la guerra hasta que derrotemos a este enemigo», declaró, enfatizando que las operaciones en curso en la Franja de Gaza se intensificarán y ampliarán.

Zamir visitó la base de Nachshonim junto con el comandante de la 99.ª División, general de brigada Yoav Brunner, y el comandante de la 11.ª Brigada, y conversó con los reservistas recién movilizados y el personal de la Dirección Tecnológica y Logística, responsable de su recepción.

Zamir destacó las amplias operaciones de las FDI contra Hamás y otros actores hostiles en Medio Oriente desde el 7 de Octubre.

“Los estamos atacando, desmantelando, derrotando y prevaleciendo sobre ellos. Operamos en todo Medio Oriente. Hamás no tendrá dónde esconderse de nosotros. Dondequiera que los encontremos, ya sean figuras de alto o bajo rango, los atacamos a todos, constantemente”, declaró.

Zamir también destacó la operación terrestre en curso, mientras las FDI se preparan para tomar la Ciudad de Gaza.

“Ya estamos entrando en lugares donde nunca antes habíamos entrado y operando allí con coraje, fuerza, valor y un espíritu extraordinario”, afirmó.

Para concluir su discurso, Zamir elogió la participación de los reservistas y los llamó a estar a la altura del desafío, expresando su gratitud en nombre de las FDI y todos los civiles israelíes.

