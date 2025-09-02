Inicio MEDIO ORIENTE Se emitió una orden de arresto francesa contra Bashar al-Assad por el caso del asesinato de periodistas

Por IG
Itongadol/Agencia AJN.- Los tribunales en Francia emitieron el mes pasado siete órdenes de arresto contra altos funcionarios del antiguo régimen sirio, incluido el expresidente Bashar al-Asad, acusados de la explosión en un centro de prensa en Homs en 2012, que causó la muerte de dos periodistas, según informaron el martes los abogados de las partes civiles.

El 22 de febrero de 2012, el edificio donde residían varios periodistas estaba bajo fuego, por lo que decidieron irse.

Los dos primeros, Marie Colvin, de 56 años, del Sunday Times, y el fotógrafo francés de 28 años, Rémi Ochlik, murieron por el impacto de un mortero después de pasar por la puerta, según la agencia de noticias francesa.

Mientras tanto, la periodista francesa Edith Bouvier, el fotógrafo británico Paul Conroy y su traductor sirio, Wael al-Omar, resultaron heridos en la cara.

Cabe señalar que el régimen de Assad cayó el 8 de diciembre de 2024 en una operación militar sorpresa, y el expresidente huyó del país, donde su antigua aliada, Rusia, le otorgó asilo político.

Mientras tanto, Assad, acusado por numerosas figuras de la oposición en Siria, así como por organizaciones de derechos humanos, de cometer crímenes y múltiples violaciones contra miles de civiles, no apareció en público desde entonces.

