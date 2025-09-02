Itongadol/AJN.- El dinero fluye hacia el régimen de Al-Juolani: Siria volvió a exportar petróleo, el primer cargamento en años.

Según el anuncio del Ministerio de Energía sirio, Damasco envió un cargamento de unos 600 mil barriles de crudo “pesado” desde el puerto de Tartús.

Se trata de la primera exportación de petróleo desde Siria en años. De acuerdo con el régimen en Damasco, en el próximo período se realizarán más envíos de petróleo.

Cabe señalar que antes de la guerra que estalló en 2011, Siria producía cientos de miles de barriles por día, alcanzando un máximo de alrededor de 380 mil barriles diarios en 2002. Desde entonces, la producción cayó casi a cero.

Si efectivamente se consolida una secuencia continua de envíos de petróleo desde Siria, se espera un aumento gradual tanto en la producción como en los ingresos, aunque seguirán existiendo desafíos importantes como la rehabilitación de infraestructuras, la logística.

La reanudación de las exportaciones llega en el contexto del levantamiento de sanciones occidentales, lo que dio un nuevo impulso a la industria energética tras más de una década de guerra. La exportación también proporciona a Siria un flujo crítico de divisas tan necesarias para la economía siria. Además, es un mensaje para los inversionistas de que Siria está lista para cooperar con compañías extranjeras y nuevos proyectos energéticos.