Netanyahu a la ciudadanía israelí: «Espero que durante Sucot podamos liberar a todos los secuestrados»

Itongadol.- El primer ministro Benjamin Netanyahu ofreció un mensaje público tras conocerse la respuesta de Hamás a la propuesta de paz presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Netanyahu expresó optimismo sobre la posibilidad de avanzar en la liberación de los rehenes y situó la esperanza en plazos muy próximos: “Espero que aún durante la festividad de Sucot anunciemos la devolución de todos nuestros secuestrados mientras las FDI permanecen en la profundidad de la franja”, dijo.

Sucot, también conocida como la Fiesta de los Tabernáculos o la Fiesta de las Cabañas, es una festividad judía prescrita por la Torá que se celebra durante siete días. Este año comienza la noche del lunes 6 de octubre y finaliza el 13 de octubre.

El primer ministro añadió que el país se encontraba “al borde de un logro enorme” y matizó que, aunque la situación no era definitiva, confiaba en que “ya durante la festividad de Sucot podamos liberar a todos los secuestrados, caídos y secuestrados por igual, y permanecer en la profundidad de la franja”.

Netanyahu intentó además neutralizar las críticas sobre la tregua, comprometió que los acuerdos se cerrarían en breve y buscó contener la presión de sus socios de coalición para evitar rupturas. En ese sentido afirmó: “Tenemos la intención de concluir las negociaciones en pocos días. En una segunda etapa, Hamás será desarmado y la franja será desmilitarizada, ya sea por vía diplomática o militar”.

Netanyahu criticó a altos funcionarios que habían sostenido que sería imposible recuperar a todos los rehenes sin evacuar completamente Gaza. En ese contexto, destacó que hasta el momento Israel había logrado recuperar a 207 rehenes.

“No he renunciado nunca al resto de los rehenes. Y tampoco he renunciado a los demás objetivos de la guerra”, afirmó el primer ministro.

El mandatario indicó que coordinó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “una maniobra diplomática que dio vuelta la situación”, mientras las tropas de Las Fuerzas de Defensa de Israel avanzaban en Gaza. “En lugar de que Israel quede aislado, Hamás quedará aislado”, aseguró.

En la primera etapa del acuerdo, explicó Netanyahu, todos los rehenes serían liberados y las FDI se reubicarían en posiciones que les permitieran continuar supervisando Gaza.