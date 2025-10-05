Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

YNET: Horas cruciales.

The Jerusalem Post: El plan de paz de Trump no se implementará hasta que todos los rehenes estén en Israel, le dice Netanyahu al Foro Gvura.

The Times of Israel: Hamás está “muy interesado” en un acuerdo inmediato de liberación de rehenes y dispuesto a detener los combates, dicen fuentes.

Haaretz: Alto funcionario de Hamas que era uno de los blancos del ataque de Doha liderará el equipo negociador en El Cairo.

