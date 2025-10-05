Inicio Tapa del Día TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Por IG
0 Comentarios

Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

YNET: Horas cruciales.

The Jerusalem Post: El plan de paz de Trump no se implementará hasta que todos los rehenes estén en Israel, le dice Netanyahu al Foro Gvura.

The Times of Israel: Hamás está “muy interesado” en un acuerdo inmediato de liberación de rehenes y dispuesto a detener los combates, dicen fuentes.

Haaretz: Alto funcionario de Hamas que era uno de los blancos del ataque de Doha liderará el equipo negociador en El Cairo.

¡Que tenga un excelente día con muchas más noticias!

También te puede interesar

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Titulares del día en Israel

Titulares del día en Israel

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Titulares del día en Israel

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Titulares del día en Israel

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más