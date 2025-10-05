Ministro de Defensa israelí espera que el acuerdo por los rehenes se implemente pronto y está dispuesto a intensificar la lucha en la Ciudad de Gaza si no fuera así

Itongadol/Agencia AJN.- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que espera la implementación de la primera fase del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza «en un futuro próximo y la liberación inmediata de todos los rehenes», atribuyéndoselo a la presión militar generada por la toma de la Ciudad de Gaza.

En una ceremonia en memoria de los soldados israelíes caídos en la Guerra de Iom Kipur de 1973, dijo que casi dos años después del ataque del 7 de Octubre, «pronto podríamos ser informados del regreso a casa de todos nuestros rehenes, tanto los vivos como los caídos, de acuerdo con la iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump, tras lo cual (la organización terrorista palestina) Hamás será desarmada y la Franja de Gaza será desmilitarizada, y las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) permanecerán en zonas controladas para proteger a las comunidades y actuarán contra cualquier amenaza».

«El motivo del posible cambio de postura de Hamás es la intensidad de la presión que Israel está ejerciendo en la Ciudad de Gaza», reivindicó Katz.

«Ahora esperamos la implementación de la primera fase en un futuro próximo y la liberación inmediata de todos los rehenes», afirmó.

“Las FDI se encuentran en el corazón de la Ciudad de Gaza, preparadas para cualquier eventualidad. Si Hamás se niega a liberar a los rehenes, las FDI volverán a intensificar el fuego hasta derrotarlo y liberar a todos los rehenes”, añadió Katz.

Paralelamente, el delegado del gobierno israelí para la cuestión de los rehenes, Gal Hirsch, se reunió esta mañana con el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Israel, Julien Lerisson, para una “reunión preparatoria”.

Hirsch tiene previsto viajar a El Cairo como parte del equipo negociador, mientras mantiene conversaciones indirectas sobre el fin de la guerra en Gaza y la liberación de los rehenes, según el plan estadounidense.

La Cruz Roja ha transferido a rehenes fuera de Gaza en rondas anteriores de liberación y probablemente se le solicite que lo haga de nuevo si se implementa esa propuesta.