Las Fuerzas de Defensa de Israel hallan dos túneles de Hamás bajo hospitales en Ciudad de Gaza

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que descubrieron dos túneles vinculados a la organización terrorista Hamás en las inmediaciones y bajo dos centros médicos de la Ciudad de Gaza, y que operan para mapear y demoler esas infraestructuras.

Según el comunicado militar, una de las entradas fue localizada junto al Hospital Jordano, en el sur de Ciudad de Gaza. Tropas de la 36ª División, incluidas unidades de ingeniería de combate de élite del grupo Yahalom, identificaron la bocamina en un complejo utilizado por Hamás, adyacente al recinto hospitalario. La FDI informó que el túnel se extiende alrededor de un kilómetro y medio e incluye un taller de fabricación de armas y otras dependencias. De acuerdo con la inteligencia militar, comandantes de compañías y pelotones de Hamás habrían residido en ese sistema subterráneo.

El segundo hallazgo se produjo en las inmediaciones del Hamad Hospital, en la zona noroeste junto al mar, donde las fuerzas detectaron una galería que corre por debajo del centro de salud.

En su comunicado, las FDI sostienen que “la organización terrorista Hamás opera sistemáticamente en áreas hospitalarias, explotando instalaciones humanitarias con fines militares. Durante años, el grupo ha construido una red subterránea bajo hospitales en toda la Franja, utilizada para la producción de armas y la gestión de operaciones de combate”. El ejército añadió que sus tropas están trabajando para “mapear los túneles antes de proceder a su demolición” y que están “ampliando operaciones a otros sitios donde existen indicios de actividad terrorista”.

El mensaje militar incluye además una referencia explícita a que la actividad de Hamás junto al Hospital Jordano “se llevó a cabo sin la participación ni el conocimiento de los jordanos”, en un intento por desacoplar la presencia del túnel de cualquier responsabilidad externa del propio hospital.

El hallazgo alimenta la discusión sobre el uso de infraestructuras civiles por parte de grupos armados —una práctica que las FDI califican de sistemática— y sus implicancias para la protección de instalaciones médicas y pacientes. Expertos en derecho internacional recuerdan que, si se confirma el uso militar de hospitales, esto no elimina las obligaciones de las partes de evitar daños a personal y pacientes y de garantizar asistencia humanitaria.

Las autoridades militares señalaron que las operaciones en la zona incluyen tareas de cartografiado, identificación de galerías y coordinación con unidades de ingeniería para neutralizar y demoler los túneles con el menor riesgo para civiles y personal sanitario posible. No obstante, organizaciones humanitarias y agencias internacionales suelen alertar sobre el impacto en población civil y en el acceso a la atención médica cuando se realizan intervenciones militares en torno a hospitales.

Las FDI afirmaron que continuarán sus esfuerzos para localizar y neutralizar infraestructuras subterráneas adicionales en la Franja, argumentando que esa red es parte del aparato militar de Hamás. La verificación independiente sobre el terreno, en tanto, acostumbra a ser difícil debido al acceso restringido y a las condiciones de seguridad en las áreas afectadas.

Las autoridades competentes mantienen la investigación en curso y comunicaron que informarán sobre nuevos hallazgos o desarrollos operativos en el transcurso de las próximas horas y días.