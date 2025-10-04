Familiares de rehenes en Gaza: “En las últimas 48 horas, la esperanza volvió a nuestras vidas”

Itongadol.- Familias de los rehenes en Gaza destacaron que, tras casi un año de incertidumbre, la reciente iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha devuelto un rayo de esperanza sobre la liberación de los secuestrados.

“En las últimas 48 horas, la esperanza volvió a nuestras vidas. Cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entendió lo que llevamos diciendo ya un año: la presión militar pone en peligro a los rehenes, por lo que hay que detener la guerra ahora y hacer un acuerdo para traer a todos de regreso, a todos”, expresó uno de los familiares durante la concentración.

La declaración se produjo en el marco de una masiva manifestación a favor de un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes, que según los organizadores reunió a unas 20.000 personas en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, con cientos más frente a la sede de Las Fuerzas de Defensa de Israel, a solo una cuadra de distancia.

Los manifestantes corearon consignas como “Hay un acuerdo sobre la mesa, ha estado todo el tiempo”, dirigidas a la entrada de la sede del ejército en Begin Road, mientras que un grupo más pequeño, de izquierda, se ubicó en la intersección Begin-Shaul HaMelech, con carteles acusando a Israel de genocidio en Gaza.

La movilización refleja el creciente apoyo público a la propuesta estadounidense de Trump, que busca un alto el fuego en Gaza combinado con un acuerdo para asegurar la liberación de todos los rehenes, en medio de la presión por poner fin al conflicto de manera segura y rápida.