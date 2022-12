Nadie negará sus derechos a los ciudadanos israelíes LGBTQ+ o árabes, prometió Netanyahu

Itongadol.- El primer ministro entrante, Benjamín Netanyahu, prometió que su nuevo gobierno no negará derechos a los ciudadanos israelíes LGBTQ+ o árabes, mientras explica que como líder del país será él quien mande.

«No permitiré que nadie haga nada a los LGBTQ+ ni que niegue sus derechos a nuestros ciudadanos árabes ni nada por el estilo. Simplemente no ocurrirá, y la prueba del tiempo lo demostrará», expresó Netanyahu en una entrevista concedida a la emisora estadounidense National Public Radio (NPR).

Netanyahu habló en medio de temores nacionales e internacionales sobre si el nuevo gobierno protegería y podría proteger los derechos de los ciudadanos israelíes miembros de grupos minoritarios.

Se trata, en particular, de algunos de sus socios de extrema derecha, como el viceministro entrante Avi Maoz, que encabeza el partido Noam, y el ministro entrante de Seguridad Pública, Itamar Ben Gvir, del partido Otzma Yehudit.

«Ellos se unen a mí, yo no me uno a ellos, tendré las dos manos firmemente en el volante», señaló Netanyahu, que aún no formó gobierno, mientras intenta salvar las diferencias políticas entre él y sus socios de coalición.

Netanyahu intentó acallar los temores, incluso en esta entrevista, sobre hasta qué punto su posible gobierno adoptará políticas de extrema derecha. NPR lo presionó, en particular sobre Ben Gvir, que en el pasado fue condenado por incitación al racismo y estuvo afiliado al partido ilegalizado antiárabe Kach.

Ben Gvir calificó, en el pasado, de terroristas a los políticos árabes israelíes y pidió que se expulse del país a los árabes israelíes «desleales».

Antes de las elecciones se difundió un video de Ben Gvir grabado este año en el que aparecía blandiendo una pistola y pidiendo a la policía que disparara a los árabes israelíes. El nuevo cargo de Ben Gvir lo pondrá al frente de la policía y ya pidió que se amplíen sus poderes sobre ese cuerpo de seguridad.

En relación a Ben Gvir, Netanyahu destacó que »modificó muchas de sus opiniones» y añadió que «el poder conlleva responsabilidad y me aseguraré de que así sea».

Se produjo una erosión de la seguridad interna en Israel y Ben Gvir hizo campaña para llevar la seguridad a todos los ciudadanos, explicó Netanyahu.

Con respecto a su nuevo rol, Ben Gvir aseguró: »Quiero que me pongan a prueba, creo que puedo aportar seguridad a los ciudadanos árabes y judíos, ciudadanos por igual»