Mujer israelí con distrofia muscular elegida para el comité de la ONU para los derechos de los discapacitados

Itongadol/Agencia AJN.- Una mujer israelí con distrofia muscular fue elegida el lunes para formar parte del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades, lo que le valió los elogios de los líderes israelíes. Odelia Fitoussi, de 43 años, será la primera israelí en servir en el comité, ya que fue elegida para uno de los nueve puestos disponibles, recibiendo el apoyo de 109 países, según la Misión de Israel ante la ONU en Nueva York.

«Estoy seguro de que su importante voz en la ONU será una influencia positiva para las personas con #discapacidades en todo el mundo. Estamos muy orgullosos de ti!» El Presidente Reuven Rivlin tweeteó el martes por la mañana.

Warm congratulations to Odelia Fittousi who has been elected as a member of the @UN #CRPD panel for persons with disabilities. I am sure your important voice at the UN will be a positive influence for people with #disabilities around the world. We are so proud of you!@UN_Enable pic.twitter.com/pMPMHua93O

— Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) December 1, 2020