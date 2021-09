Muere de coronavirus en Israel el principal activista antivacunas

Agencia AJN.- El principal opositor a la vacuna contra el coronavirus en Israel murió este lunes en el Hoaspital Wolfson, en la ciudad de Holon, tras haber contraído justamente esa enfermedad. Una semana atrás Jai Shaoulian había sido hospitalizado y desde entonces su situación empeoró.

Un día antes de fallecer publicó un video en su cuenta de Facebook en el que se lo ve conectado a un sistema de respiración mecánica de alto flujo y describió su estado de salud.

Previo a su internación Shaoulian era un activista en las redes sociales y organizó varias marchas contra el «pase sanitario» y la obligación del uso de barbijos.

«Queridos amigos, mi situación es más que crítica», dijo en el video. «Estoy en condición muy grave, no puedo hablar, ni responderle a la gente. No tengo oxígeno y no logro estabilizarme. Esta mañana desperté y estaba mojado, literalmente empapado, sin oxígeno. Me llevó casi una hora entender quién era y qué estaba pasando, dónde estaba y qué estaba haciendo. La falta de oxígeno es algo terrible y aterrador», añadió.

«Yo les digo que me envenenaron y esta es la situación. Yo soy una persona fuerte y sana»

«Agradezco a quienes me apoyan y se preocupan, recen, que eso ayuda», sumó. «Creo que saldré de esto, con la ayuda de Dios. Estimo llevará dos semanas, o tal vez tres. Sigan luchando. El país lleva adelante sus intereses criminales sobre nosotros. El pase sanitario no existirá en Israel. No tiene nada que ver con el coronavirus. No tiene relación con las vacunas. Tiene que ver con la coacción», escribió.

En una de las manifestaciones contra las medidas sanitarias que tuvo lugar en Jerusalem hace unas dos semanas, Shaoulian fue arrestado y puesto en prisión preventiva. Poco después de eso comenzó a sentirse mal y al recurrir al hospital detectaron que era positivo por COVID-19.

Hace una semana, subió un video a las redes sociales desde la cama del hospital en el que afirma: «La policía de Jerusalem intentó envenenarme. Nunca me sentí así en mi vida. Toda la semana lo pasé como si nada, pero hoy ya no podía respirar y fui al Hospital. Si me pasa algo, sepan que fue un intento de asesinato contra mí”.