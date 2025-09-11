Ministro israelí: Charlie Kirk «representaba el vínculo único, profundo e inseparable entre Israel y EE.UU.»

Itongadol/Agencia AJN.- El ministro israelí de la Diáspora judía y la Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, tuiteó un emotivo homenaje al asesinado activista estadounidense pro israelí Charlie Kirk:

«En el corazón de la identidad judía se encuentra la libertad. El Pueblo de Israel nació de un grito feroz: ‘¡Enviá a mi pueblo!’. Esa es nuestra historia fundacional, ese es el ADN de la existencia judía: el deseo de libertad, el deber de romper las cadenas de la esclavitud y la comprensión de que la libertad es una condición para una existencia humana digna.

Exactamente el mismo valor -la libertad- también se encuentra en la base de la identidad estadounidense. La Declaración de Independencia estadounidense comienza con palabras sobre los derechos humanos naturales: ‘Consideramos como evidentes estas verdades: que todos los seres humanos son creados iguales, que el Creador los dota de ciertos derechos inalienables y que entre ellos están el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad…’.

Tanto el Pueblo de Israel como la nación estadounidense lo saben bien: en un lugar donde no hay fe, no hay libertad; en un lugar donde no está la presencia divina, no es posible una realidad moral. Como bien lo expresaron Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, quienes adoptaron como lema la inmortal frase del teólogo protestante John Pont: ‘La obediencia a D’s es la rebelión contra la tiranía’.

De ahí la profunda conexión entre Jerusalem y Washington: no es solo una alianza de intereses, sino una sociedad esencial. Israel y los Estados Unidos son países de libertad, que se alzan como gemelos espirituales contra las fuerzas de la tiranía, el oscurantismo y la esclavitud. En el pasado, contra el yugo del Egipto faraónico y la Gran Bretaña colonial, y en el presente, contra los regímenes del terrorismo, el fundamentalismo y la tiranía.

Charlie fue un hombre de fe que vivió el valor de la libertad, lo respiró y lo irradió en cada palabra y en cada acción. Comprendía que la libertad no es un eslogan vacío, sino el fundamento de la existencia humana, la condición para cualquier sociedad libre y justa.

Representó naturalmente el vínculo singular, profundo e inseparable entre Israel y los Estados Unidos. Sabía que la libertad es el valor compartido que sustenta el vínculo entre la antigua nación de la libertad y la nueva nación de la libertad.

Cuando le dispararon y lo asesinaron, mientras buscaba promover esos mismos valores mediante el discurso y la persuasión, vestía una remera blanca con una sola palabra escrita en ella: libertad. Una palabra que se convirtió en un testimonio y un llamado a la acción: continuar la lucha y permanecer unidos, judíos y cristianos, estadounidenses e israelíes, para asegurar que la libertad triunfe contra la espada del fanatismo islamista y la tiranía neomarxista que se disfraza de liberal.

Bendita sea su memoria.»