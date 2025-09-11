LeDor VaDor | Pequeños mosaicos, grandes momentos

Itongadol.- Cada lunes, en la Sala de Terapia Ocupacional, nuestros residentes se encuentran con el juego y la creatividad.

En el taller de mosaiquismo ejercitan la motricidad, la concentración y, sobre todo, disfrutan del hacer compartido.

Muchas de las piezas luego se transforman en regalos para sus seres queridos: un gesto de amor que recuerda que siempre tenemos algo valioso para dar. 🙌🏻

En el Hogar LeDor VaDor creemos que el cuidado integral se construye con espacios de expresión y alegría.

Porque cada detalle importa cuando se trata de calidad de vida.