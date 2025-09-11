Presidente de España lamenta no tener bombas atómicas para frenar a Israel y Netanyahu denuncia una «amenaza genocida contra el único Estado judío»

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, causó sorpresa en su país cuando, en el discurso en el que anunció un embargo de armas a Israel, en un intento de aumentar la presión para que ponga fin a la guerra en Gaza, lamentó que España no cuente con una gran fuerza militar, como un arsenal de armas nucleares, para obligarlo.

Netanyahu le respondió: «Es una amenaza genocida contra el único Estado judío. Parece que la Inquisición española, la expulsión de los judíos de España y el asesinato sistemático y masivo de judíos en la Shoá no le bastan a Sánchez. ¡Increíble!».

Sánchez, quien actualmente lidia con escándalos de corrupción que involucran a sus allegados, se ha posicionado durante los últimos dos años como uno de los líderes de la línea antiisraelí en la Unión Europea y fue uno de los primeros líderes europeos de alto rango en criticar la respuesta de Israel en Gaza tras el ataque terrorista del 7 de Octubre. En el último año, ha liderado los intentos de imponerle sanciones.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, respondió a las medidas españolas prohibiendo la entrada a Israel de dos ministras españolas que se habían expresado enérgicamente contra Israel, una de los cuales incluso justificó la Masacre del 7 de Octubre.

«El intento del corrupto gobierno de Sánchez de distraer la atención de sus graves escándalos de corrupción mediante continuos ataques antiisraelíes y antisemitas es evidente. El activismo obsesivo del actual gobierno español contra Israel se destaca en el contexto de sus vínculos con gobiernos tiránicos y siniestros, desde el régimen de Irán hasta el gobierno de Maduro en Venezuela», declaró.

Saar aseguró que las las políticas antiisraelíes de Sánchez son antisemitas.